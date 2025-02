Antony beleeft in persoonlijk opzicht een uitstekende start bij Real Betis. De Braziliaan werd vorige week tegen Athletic Club (2-2) uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd en was zaterdagmiddag tegen Celta de Vigo goed voor zijn eerste treffer namens de Andalusiërs. Het leverde de Braziliaan opnieuw de prijs voor Man van de Wedstrijd op, al stapte de ploeg van Manuel Pellegrini uiterst chagrijnig van het veld. Betis leidde bij rust met 0-2, maar verloor na een dramatische tweede helft alsnog: 3-2.

In de tiende minuut van de wedstrijd kreeg Celta het niet voor elkaar een voorzet vanaf de rechterkant weg te werken. Antony stond op de juiste plek om optimaal te profiteren met een gekruld schot in de verre hoek: 0-1.

Het werd haverwege de eerste helft nog een stuk mooier voor Betis. Isco slingerde een hoekschop voor het doel en zag Marc Roca doorkoppen richting de tweede paal, waar Diego Llorente er als de kippen bij was om binnen te knikken: 0-2.

Na rust kwam Celta ijzersterk terug in de wedstrijd. Hugo Álvarez legde breed op Fran Beltrán, die vanaf randje zestien prachtig met buitenkant voet raak schoot in de verre kruiing: 1-2.

Vlak na de aansluitingstreffer kreeg Betis ook de gelijkmaker om de oren. Na een vlotte aanval over de linkerkant kreeg Álvarez zijn voet net niet tegen de bal, maar gelukkig voor Celta was daar Javier Rodríguez met de intikker: 2-2.

Daar leek het ook bij te blijven, maar een ongelukkig moment zorgde voor de totale ommekeer. Een schot van Williot Swedberg werd dusdanig van richting veranderd door Ángel Ortiz, dat doelman Adrián volstrekt kansloos was op de inzet van de Zweed: 3-2.

Direct na afloop van de wedstrijd kreeg Antony het even aan de stok met een speler van Celta. De aanvaller greep de betreffende speler bij zijn jas, al escaleerde de situatie op het veld niet.

De tijdelijke overstap van Antony naar LaLiga is in persoonlijk opzicht vooralsnog wel een succes te noemen. Met zijn treffer op zaterdag wist de huurling van Manchester United voor het eerst sinds 17 september vorig jaar weer eens te scoren. De vleugelaanvaller was toen eenmaal trefzeker in het EFL Cup-duel van the Red Devils met Barnsley (7-0).

Door de nederlaag moet Betis echter wel een pas op de plaats maken wat betreft een plek bij de eerste zes en dus een Europees ticket. De ploeg uit Sevilla staat tiende, twee plekken boven Celta.