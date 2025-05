Real Betis mag zich opmaken voor zijn eerste Europese finale ooit. Mede dankzij Antony, die een vrije trap binnenschoot en een assist leverde, werd het na verlenging 2-2. Dat was na de 2-1 zege in Spanje net genoeg voor Betis, dat het in de finale opneemt tegen Chelsea.

Betis was de bovenliggende partij in de openingsfase, waarin het bijna de voorsprong pakte. Antony bracht de bal tot bij Pablo Fornals, wiens scherpe voorzet bij de tweede paal nét niet kon worden binnengegleden door Isco. Aan de overkant kwam ook Fiorentina-spits Moise Kean tekort, al zou zijn treffer zijn afgekeurd wegens buitenspel.

In de open wedstrijd leek het een kwestie van tijd voor de openingstreffer zou vallen. De vraag was alleen: aan welke kant? Fiorentina gooide de schroom wat van zich af en kwam via Kean bijna tot een klassegoal, ware het niet dat de Italiaan zichzelf niet beloonde en na zijn fraaie dribbel over het doel schoot van Betis-doelman Francisco Vieites.

Reddingen op de doellijn van Youssouf Sabaly en Marc Bartra voorkwamen daarna dat Fiorentina alsnog op voorsprong kwam. Het had nóg mooier kunnen zijn voor de Spanjaarden, toen Antony de verre hoek leek te vinden met zijn geplaatste schot. David de Gea toonde zijn klasse met een puike redding, waardoor Betis het moest stellen met slechts een hoekschop.

Niet veel later werd het alsnog 0-1 voor Betis. Antony ging achter de bal staan bij een vrije trap en krulde van een kleine twintig meter prachtig raak via de buitenkant van de paal. De voormalig Ajacied wist zo in vier van zijn laatste vijf duels tot scoren te komen en is sinds zijn winterse komst van Manchester United alweer direct betrokken geweest bij twaalf goals in dienst van Betis.

In het heerlijke duel in Florence kwam Fiorentina al snel op gelijke hoogte. Rolando Mandragora slingerde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Robin Gosens, die in volledige vrijheid zomaar mocht binnenkoppen: 1-1. Het had vanuit Spaans perspectief 1-2 moeten worden, ware het niet dat Johnny Cardoso op aangeven van Isco in volledige vrijheid en op het randje van de zestien slechts de lat vond met zijn knal.

Het bleek een dure misser te zijn van Cardoso, want tot ongeloof van Betis kwam Fiorentina op 2-1. De bezoekers hadden blijkbaar totaal niets geleerd van de gelijkmaker, want weer mocht Gosens, ditmaal op aangeven van Yacine Adli, zomaar binnenkoppen uit een hoekschop.

De tweede helft was iets minder spectaculair, al bleven de supporters waar krijgen voor hun geld. De ploegen speelden meer berekenend, wat gezien de 3-3 tussenstand in het tweeluik ook wel logisch was. Spaanse en Italiaanse uitbraken leverden steeds minder vaak iets op, al was het gevaar nooit heel ver weg.

Na een fout bij Fiorentina leek Betis op weg naar een heel late 2-2. De ploeg van Manuel Pellegrini moest echter zijn meerdere erkennen in De Gea, die Fiorentina op de been hield met fraaie reddingen op schoten van eerst Antony en uit de rebound Abde.

Er moest een verlenging aan te pas komen in Stadio Artemio Franchi en daarin sloeg Betis toe. Antony werd de diepte ingestuurd, behield het overzicht én was niet zelfzuchtig. De Braziliaan legde af op Abde, die simpel binnenschoof: 2-2. Fiorentina leek geknakt, ontsnapte meermaals aan de 2-3, en wist het tij niet meer te keren.