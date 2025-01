Antony blundert voor open doel op moment dat Manchester United schreeuwt om doelpunt

Antony blijft flink kwakkelen bij Manchester United. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft zelden een basisplaats en moet het doen met een enkele invalbeurt. Manager Rúben Amorim gooide Antony donderdagavond voor de leeuwen bij de start van de tweede helft van het thuisduel met Southampton.

Amorim was ontevreden over Manchester United, dat ploeterde in de eerste helft en de kleedkamer opzocht met een beschamende 0-1 achterstand tegen de hekkensluiter in de Premier League. De Portugese manager besloot om Antony en Joshua Zirkzee binnen de lijnen te brengen.

Manchester United maakt ook in de beginfase van de tweede helft geen grootse indruk tegen Southampton, dat een solide indruk maakt en loert op de counter op Old Trafford.

Desondanks had Manchester United op 1-1 moeten komen na bijna een uur spelen. Alejandro Garnacho gaf van binnen de zestien voor richting de tweede paal. Antony had de bal voor het intikken, maar wonderlijk genoeg zette de Braziliaan een soort sliding in. De bal kwam hierdoor in de handen van de opgeluchte doelman Aaron Ramdale.

Frustratie en ongeloof bij de fans en spelers van Manchester United na de misser van Antony. Amorim baalde ook flink aan de zijlijn, al pepte de manager van de thuisclub zijn spelers wel direct op.