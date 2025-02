Ange Postecoglou toont na afloop van zege op Manchester United geen enkel medelijden met Rúben Amorim

Rúben Amorim ging zondagavond met Manchester United wederom onderuit in de Premier League. Op bezoek bij Tottenham Hotspur verloor het door een doelpunt van James Maddison met 1-0. Amorim had tijdens die wedstrijd beschikking over een zeer jonge reservebank, waarop maar twee spelers zaten met minuten in het eerste.

Chido Obi-Martin (17), Victor Lindelöf (30), Ayden Heaven (18), Harry Amass (17), Sekou Koné (19), Elyh Samuel Harrison (18), Tyler Fredricson (19), Jack Fletcher (17) en Jack Lee Moorhouse (19) vormden zondag de reservebank bij Manchester United.

Daarvan liet Amorim alleen eerstgenoemde invallen. In de blessuretijd verving Obi-Martin Casemiro. Na afloop liet Ange Postecoglou, manager van Tottenham Hotspur, merken dat hij geen enkele vorm van medelijden had met zijn Portugese collega.

“Hij (Amorim, red.) moest spelers op andere posities opstellen dan normaal en hij had kinderen op de bank zitten. Welkom in mijn wereld!”, zo vertelde Postecoglou na afloop op de persconferentie.

“Het is maar één wedstrijd, probeer het maar eens voor twee maanden vol te houden”, doelt hij op de vele blessures waar zijn eigen selectie mee te maken krijgt. “Toch vind ik dat Manchester United vandaag een goede wedstrijd heeft gespeeld”, besluit hij respectvol.

Door de nederlaag staat Manchester United nu op de vijftiende plaats in de Premier League. Toch vreest Amorim niet voor zijn baan. “Ik haat het om te verliezen, dat is het ergste gevoel. Maar ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen en ik wil gewoon wedstrijden gaan winnen.”

“Ik heb te maken met een hoop problemen en mijn functie als manager is zó zwaar hier. Maar ik hou vast aan mijn eigen overtuigingen”, aldus Amorim. “Vandaag was het verschil dat zij wel wisten te scoren en wij niet. We hebben kansen gehad.”