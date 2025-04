Ange Postecoglou legt uit wat hij bedoelde met op het oog provocerend gebaar naar Tottenham Hotspur-fans tijdens duel met Chelsea

Ange Postecoglou is na afloop van Chelsea – Tottenham Hotspur (1-0) ingegaan op het op het oog provocerende gebaar dat hij maakte richting de eigen fans na de (afgekeurde) goal van Pape Matar Sarr. De trainer van the Spurs zegt dat zijn actie verkeerd is geïnterpreteerd en dat hij het juist goed bedoelde.

De uitploeg kwam er totaal niet aan te pas op Stamford Bridge en wist nauwelijks kansen te creëren. Postecoglou besloot Lucas Bergvall er na ruim een uur spelen af te halen en Matar Sarr in te brengen. Daar was het uitvak allesbehalve blij mee.

“You don’t know what you’re doing”, gaven de supporters Postecoglou mee. Matar Sarr maakte kort na zijn invalbeurt echter een doelpunt, waarna de Australische manager zijn hand achter zijn oor hield en naar het uitvak keek. De goal van de invaller werd echter afgekeurd, waardoor Spurs alsnog met lege handen naar huis ging.

Postecoglou ging na de wedstrijd in op zijn gebaar. “Het is ongelooflijk hoe dingen worden geïnterpreteerd. We hadden gescoord en ik wilde de fans gewoon horen juichen”, liet hij optekenen door Engelse media.

De Australiër ligt niet wakker van de kritiek van de eigen supporters. “Het stoort me niet. Het is niet de eerste keer dat ze kritiek hebben op mijn wissels of beslissingen. Dat is prima, dat mogen ze doen. We hadden net een goal gemaakt. Het was de gelijkmaker geweest.”

VAR-beslissing

De trainer was wederom kritisch op de VAR, die een stokje stak voor de treffer van Matar Sarr. “Het maakt de sport kapot. Het is niet meer wat het ooit was, maar dat boeit niemand. Blijkbaar houden ze van alle drama en controverse. We moeten zes minuten wachten op iets wat clear and obvious is. Het is echt krankzinnig.”

De nederlaag tegen Chelsea was alweer de zestiende in competitieverband van Spurs dit seizoen. De Londenaren verloren drie van de laatste vijf duels in de Premier League. Eén wedstrijd eindigde in een zege en de andere in een gelijkspel. Het team van Postecoglou staat op de veertiende plaats.