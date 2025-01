Andries Noppert mag blijven dromen van San Lorenzo nu topkandidaat te duur lijkt

Andries Noppert mag blijven hopen op een transfer naar San Lorenzo. De clubloze Keylor Navas zou al rond zijn met de Argentijnse club, maar lijkt voorlopig te duur te zijn. Hierdoor is het nog steeds mogelijk dat Noppert sc Heerenveen deze maand inruilt voor de club uit Buenos Aires.

Navas (38) zit zonder club na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain vorig jaar mei. De Costa Ricaan verdiende bij Real Madrid en zeker ook bij PSG een miljoenensalaris, waardoor het nog maar de vraag is of San Lorenzo de routinier op korte termijn kan inlijven.

San Lorenzo heeft weinig mogelijkheden op financieel gebied en zoekt naar sponsors en investeerders om de komst van Navas mogelijk te maken. De Argentijnse media verwachten niet dat er op tijd voldoende geld beschikbaar zal zijn om de doelman te kunnen contracteren.

De technische leiding van San Lorenzo is desondanks onder de indruk van Navas, die bij Real Madrid maar liefst driemaal de Champions League veroverde. De Argentijnen schaken op meerdere borden en hebben ook Benjamin Lecomte (Montpellier) in het vizier voor het keepersgilde.

Ondertussen blijft Noppert hopen op een droomtransfer naar San Lorenzo. Zijn management praat vrijdag weer met San Lorenzo over een eventuele samenwerking. Trainer Miguel Ángel Russo liet zich overigens nog ontvallen dat hij de de kans dat Noppert bij zijn club tekent 'erg klein' acht.

Een woordvoerder van San Lorenzo geeft donderdag tegenover het Algemeen Dagblad een duidelijk signaal af over Noppert. ''Nee, ik zie het ook niet gebeuren. Het is voor bijna honderd procent zeker dat het niet doorgaat.'' San Lorenzo is momenteel op trainingskamp in Uruguay.

De nood voor een nieuwe keeper is in ieder geval hoog bij San Lorenzo. Aan het einde van de maand begint de Argentijns Primera LFP en de voornaamste kandidaat voor de plek onder de lat in de huidige selectie, Facundo Altamirano, heeft onlangs zijn ellepijp gebroken en is maanden uit de roulatie.