Andries Noppert lijkt Ajax te kunnen vergeten door besluit van Jay Gorter

De transfer van Andries Noppert naar Ajax lijkt niet door te gaan, zo verzekert Voetbal International donderdag. De doelman van sc Heerenveen heeft wel oren naar een overgang, maar Jay Gorter wenst niet te worden betrokken in de ruildeal.

Noppert wil graag overstappen naar Ajax, nu hij bij Heerenveen de concurrentiestrijd heeft verloren van Micky van der Hart. Gorter speelt niet bij Ajax, maar lijkt een vervolg bij Heerenveen niet te zien zitten. De Friezen rekenen in ieder geval niet meer op zijn komst.

De gepasseerde Noppert lijkt nu in een lastig parket terecht te komen. De boomlange doelman hoopt op een oplossing. Het is nu nog niet met zekerheid te zeggen of zijn transfer richting Ajax definitief van de baan is.

Heerenveen wil Noppert alleen laten gaan als er in het restant van de transferperiode een geschikte vervanger kan worden gehaald. Voetbal International weet voor nu nog geen kandidaten te noemen die in Friesland in beeld zijn.

Woensdag kwam naar buiten dat Ajax en Heerenveen een principeakkoord hadden bereikt over de transfer van Noppert. Er was alleen sprake van één cruciale factor: Gorter zelf. Naar nu blijkt wil de reservedoelman Ajax niet inruilen voor Heerenveen.

De Amsterdammers kwamen op advies van Louis van Gaal uit bij Noppert. De adviseur van Ajax kent de doelman nog goed uit zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal.

Noppert hoeft onder trainer Robin van Persie niet te rekenen op een basisplaats bij Heerenveen. Van der Hart keepte in de eerste twee competitieduels en krijgt voorlopig het vertrouwen van zijn coach.