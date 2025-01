Andries Noppert legt direct na zeer negatieve hoofdrol in bekerdebacle sc Heerenveen volledig beteuterd uit waar het misging tegen Quick Boys

Als een trainer in het seizoen een keeperswissel doorvoert die verkeerd uitvoert, zijn de rapen vaak gaar. Als een trainer zijn sluitpost gedurende een wedstrijd wisselt zonder succes al helemaal. Andries Noppert stond donderdagavond aan de verkeerde kant van een heel bijzonder bekerverhaal en stak na afloop zijn hand in eigen boezem.

Het had sc Heerenveen net de boost moeten geven om de wedstrijd over de streep te trekken. Zo'n tien minuten voor tijd, bij een 1-2 voorsprong op bezoek bij Quick Boys, besloot Robin van Persie zijn doelman Mickey van der Hart naar de kant te halen en Noppert te brengen.

Enkele minuten later veroorzaakte de ingebrachte keeper een strafschop, maakte Quick Boys vanaf elf meter de 2-2 en stevenden beide ploegen af op een verlenging. Daarin ging Noppert, tot overmaat van ramp, opnieuw de fout in, waarmee hij de winnende 3-2 van de amateurploeg inleidde.

Dat hij voor Van der Hart in het veld kwam, kwam voor de hoofdpersoon in de kwestie niet geheel uit de lucht vallen. "De trainer roept je en dit was op voorhand... Je bespreekt heus wel bepaalde scenario's. Het is iets wat kan gebeuren en deze wedstrijd gebeurt het. Dus een hele verrassing is het niet, moet ik zeggen", sprak een beteuterde Noppert voor de camera van ESPN uit na het debacle.

"Als een ploeg lange ballen gaat spelen, kan je daarin heersend zijn, leiden. Dat heeft zich vandaag niet heel goed voorgedaan", praatte de man die wordt gelinkt aan een transfer naar het Argentijnse San Lorenzo toe naar de door hem veroorzaakte penalty. "Dan kom je in een moment dat cruciaal is, waardoor je Quick Boys weer vleugels geeft. Dan moet je je schamen en dat doe ik ook."

"Ik schaam me sowieso. Dit overkomt me. Ik ben in een glijdende beweging, dan moet je je hand ergens kwijt. Die leg ik dan schijnbaar ergens op zijn voet en dan is het een penalty", legde Noppert uit hoe de overtreding voorafgaand aan de 2-2 tot stand kwam.

"Het is cruciaal voor deze wedstrijd geweest, want je ligt uit de beker. In mijn optiek is dit echt onacceptabel. Van mezelf voorop", besloot de zichtbaar teleurgestelde doelman.