Anderlecht aast op enorme transfersom voor spaarzaam lichtpuntje Verbruggen

Dinsdag, 25 april 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:53

RSC Anderlecht hoopt twintig miljoen euro te verdienen aan een transfer van Bart Verbruggen, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Nederlandse doelman van de Belgische topclub was dit seizoen één van de lichtpuntjes in een verder uitermate teleurstellend seizoen voor Paars-Wit. Als Anderlecht daadwerkelijk twintig miljoen euro vangt voor Verbruggen, wordt het transferrecord voor een doelman uit de Pro League ruimschoots verbroken. Maarten Vandevoordt, die KRC Genk in 2024 verruilt voor RB Leipzig, is met tien miljoen euro tot nu toe de duurste uitgaande transfer ooit.

Dankzij zijn uitstekende prestaties heeft Verbruggen interesse gewekt van meerdere clubs. Zo wist Het Nieuwsblad vrijdag nog te melden dat Bayern München een oogje heeft op de Zwollenaar. Der Rekordmeister wil rustig voorsorteren op een vertrek van de nu nog geblesseerde Manuel Neuer. De 37-jarige Duitser heeft nog een contract tot medio 2024 en leeft op gespannen voet met Bayern. Ook uit de Premier League is er naar verluidt voldoende interesse. Zo zou het gepromoveerde Burnley van manager Vincent Kompany, die Verbruggen liet debuteren bij Anderlecht, toe willen slaan.

Anderlecht eindigde het seizoen afgelopen weekend in mineur met een 2-3 nederlaag tegen KV Mechelen, waardoor de club op een elfde plaats eindigde. Samen met Zeno Debast was Verbruggen één van de spaarzame lichtpuntjes dit seizoen. De goalie liet zich ook in Europa gelden, door in de Conference League meerdere strafschoppen van Ludogorets te keren in de beslissende serie en in de ronde daarna cruciale reddingen in huis te hebben tegen Villarreal. Het leverde Verbruggen een oproep voor het Nederlands elftal op, al moest hij zich toen afmelden wegens ziekte.

Op Europees vlak leek het een mooi seizoen te worden voor Anderlecht, zeker na de 2-0 overwinning op AZ in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League. In de return bleken de Alkmaarders echter na strafschoppen te sterk. Een heldenrol voor Verbruggen zat er toen niet in. Afgelopen weekend moest Anderlecht winnen en hopen op puntenverlies van de concurrentie om zich nog bij de eerste acht van de Pro League te scharen. Daarmee zou de club zich plaatsen voor de play-offs om een Conference League-ticket. Het seizoen ging echter als een nachtkaars uit door de nederlaag tegen Mechelen. De elfde plaats was de slechtste klassering van Anderlecht sinds 1937.