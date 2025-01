Ander Herrera gaat tekenen bij iconische club en ziet wens in vervulling gaan

Ander Herrera gaat zijn carrière naar alle waarschijnlijkheid vervolgen bij Boca Juniors. Onder meer Fabrizio Romano meldt dat de onderhandelingen tussen de clubs en speler 'zeer vergevorderd' zijn en dat Herrera komende week het vliegtuig naar Buenos Aires pakt.

Boca Juniors, Herrera en Athletic Club, waar de Spanjaard tot het einde van dit seizoen vastligt, zijn aanbeland in de laatste fase van de onderhandelingen. De reis van Herrera, medische keuring en laatste formaliteiten worden momenteel besproken. Journalist Leandro Aguilera meldt dat Herrera voor twee jaar gaat tekenen.

De vicepresident van Boca, Juan Román Riquelme, heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de 35-jarige Herrera, die de nodige routine in het elftal moet brengen. Herrera ziet een wens in vervulling komen, daar hij in het verleden meermaals heeft aangegeven ooit in de Argentijnse Primera División te voetballen.

Herrera doorliep de jeugdopleiding van Real Zaragoza, waar hij na twee jaar in het eerste elftal verkocht werd aan Athletic Club. In de drie jaar die hij voor de club speelde, groeide hij uit tot steunpilaar. In 2014 nam Manchester United hem voor 36 miljoen euro over.

In Engeland won hij de FA Cup en Europa League, voordat hij in 2019 bij Paris Saint-Germain belandde. Met die club won hij onder meer twee Franse landstitels en twee nationale bekertoernooien, voordat hij na een huurperiode bij Athletic Club definitief terugkeerde bij de Baskische club.

Mede door blessureleed kwam Herrera in zijn tweede periode minder uit de verf in Bilbao. Bij Boca komt hij onder meer Sergio Romero, Marcos Rojo, Luis Advíncula en Edinson Cavani tegen. Boca staat momenteel zesde in de Argentijnse competitie, op negen punten van koploper Vélez Sarsfield.

Boca is ook nog actief in de Argentijnse beker, en zal aan het einde van het seizoen meedoen aan het vernieuwde WK voor Clubteams in de Verenigde Staten. Benfica, Bayern München en Auckland City zijn dan de tegenstanders in de groepsfase.