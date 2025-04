Ancelotti vertrouwt op remontada Real Madrid tegen Arsenal en deelt goed nieuws uit ziekenboeg

Na de 3-0 nederlaag in het heenduel met Arsenal staat Real Madrid op de rand van uitschakeling in de Champions League. In recente jaren hebben de Spanjaarden wel meermaals laten zien terug te kunnen komen van een kansloos ogende achterstand, en trainer Carlo Ancelotti heeft dan ook volop vertrouwen in een remontada. Bovendien is er goed nieuws uit de ziekenboeg.

Real Madrid neemt het zondagmiddag om 16.15 uur op tegen Deportivo Alavés. Ancelotti uitte op de persconferentie zijn ontevredenheid over het feit dat de wedstrijd niet vervroegd kon worden, met de return tegen Arsenal op woensdag in het achterhoofd.

Van alle kwartfinalisten in de Champions League, is Real Madrid de enige club die op zondag speelt. "We begrijpen het niet, maar dit seizoen is het niet anders geweest", verzucht Ancelotti. "We begrijpen het niet, maar de waarheid is wel dat we 72 uur rust hebben. Dus we mogen niet klagen."

De oefenmeester deelde goed nieuws uit de ziekenboeg. De multi-inzetbare Dani Ceballos is weer hersteld van zijn blessure. "Ceballos is morgen (zondag, red.) beschikbaar, dus vanzelfsprekend ook op woensdag."

Woensdag wacht dus Arsenal, dat dankzij twee schitterende vrije trappen van Declan Rice en een fraai schot van Mikel Merino uitstekende papieren heeft om de halve finale te bereiken. Toch heeft Ancelotti vertrouwen in een goede afloop.

"Een remontada tegen Arsenal? We gaan het zeker proberen. Het is vaak gebeurd. We gaan het tot de laatste minuut proberen. Te beginnen met de wedstrijd van morgen." In de recente geschiedenis wist Real Madrid zich onder meer tegen Manchester City, Paris Saint-Germain en Chelsea terug te knokken van een achterstand.

Tot slot ging Ancelotti ook even in op zijn toekomst. De oud-speler van onder meer AS Roma heeft een contract tot medio 2026, maar zou niet meer onomstreden zijn na de wisselvallige prestaties dit seizoen. "Mijn contract is vrij duidelijk. Ik heb nog een jaar te gaan en de club steunt me altijd", aldus Ancelotti.