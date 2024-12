Analisten snappen niets van afkeuren goal Brian Brobbey tegen AZ: 'Heel kwalijk'

Er is veel verbazing bij de analisten over het afkeuren van de goal van Brian Brobbey. In het duel met AZ dacht de Ajax-spits raak te koppen, maar hij werd net voordat de bal binnenviel teruggefloten door arbiter Marc Nagtegaal. “Heel gek”, vindt analist Kees Kwakman.

In de 69ste speelminuut kopte Brobbey binnen uit een voorzet vanaf de rechterkant van Bertrand Traoré. De spits ging het duel aan met AZ-verdediger Wouter Goes, die naar de grond ging. Nagtegaal floot direct voor een overtreding en keurde het doelpunt, tot onvrede van Brobbey zelf, af.

“Het is gewoon heel gek dat Nagtegaal fluit voordat de bal überhaupt in het net ligt”, oordeelt Kwakman na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN bij het terugzien van de beelden. “Hij zou altijd na het doelpunt nog kunnen fluiten.”

“Volgens mij gebeurt er niet zoveel namelijk. Goes gaat eerst met zijn hand naar achteren richting Brobbey, waarna Brobbey zijn hand weer vastpakt. En ik snap dat de verdediger zijn hand uitsteekt, want je moet voelen waar de aanvaller is”, aldus Kwakman.

Marciano Vink is het volledig eens met zijn collega en stelt dat er ‘niets aan de hand is’. “Op het moment dat hij een hand vastpakt en de verdediger valt, betekent het nog niet dat er een overtreding wordt gemaakt.”

“Wat hier gebeurt, gebeurt echt duizend keer per wedstrijd. Alleen omdat Goes valt en de scheidsrechter het niet goed gezien heeft, fluit hij. Maar het is kwalijk dat hij daar gefloten heeft”, besluit Vink.

Het was een pijnlijk moment voor Ajax, dat op dat moment op gelijke hoogte met AZ had kunnen komen. Uiteindelijk gingen de Alkmaarders met een 2-1 overwinning aan de haal.