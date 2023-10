Analisten ESPN zetten vraagtekens bij doelpuntenviering: ‘Waarom doe je dit?!’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 21:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:07

De analisten van ESPN verbazen zich over de manier van juichen van Go Ahead Eagles-aanvaller Victor Edvardsen. De Zweedse spits maakte na 16 minuten spelen de 2-0 tegen Heracles Almelo en vierde dat door bij de zijlijn op zijn knieën te glijden. Edvardsen bleef daarbij echter kortstondig half in het gras hangen.

“Waarom doen voetballers dit?”, vraagt Bas Nijhus zich hardop af. “Ik snap dat ook niet”, reageert Marciano Vink. “Een salto achterover hebben clubs volgens mij ook verboden. Je zal geblesseerd raken. Er zijn spelers geblesseerd geraakt door op zo’n rare manier te juichen.”

“Het is ook slecht voor het veld”, haakt Kees Kwakman in. “In de Premier League zie je het ook. Daar glijden ze allemaal op hun knieën na het scoren. Dan denk ik: oh, dit vinden de grasmeesters niet leuk.”

Go Ahead kwam zaterdagavond na dertien minuten spelen op voorsprong via Willum Thór Willumsson, die Heracles-doelman Michael Brouwer verraste door een vrije trap van Philippe Rommens met het achterhoofd te verlengen en tot doelpunt te promoveren.

Edvardsen zorgde luttele minuten later al voor de 2-0. Een hoekschop belandde via meerdere schijven bij de Zweedse spits. Edvardsen dacht niet na en schoot van dichtbij hard raak.

Inmiddels staat het 3-0 bij Go Ahead - Heracles. Nadat Sankoh de kans op de aansluitingstreffer liet liggen, viel het doelpunt aan de andere kant. Brouwer wist een schot van Rommens niet goed te verwerken, waarna invaller Sylla Sow de bal voor het intikken had.

Evardsen blijft kort in het gras hangen bij zijn doelpuntenviering.