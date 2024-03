Amrabat vertrekt â€˜zeer waarschijnlijkâ€™ bij Manchester United; toptransfer lonkt

Amrabat vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Manchester United; toptransfer lonkt

Sofyan Amrabat is komend seizoen mogelijk in het shirt van Juventus te bewonderen, zo meldt La Gazzetta dello Sport zaterdag. Amrabat speelt momenteel voor Manchester United, dat hem huurt van Fiorentina. Volgens de Italiaanse krant is het 'zeer waarschijnlijk' dat Manchester United de koopoptie in het huurcontract niet gaat lichten.

Amrabat begon nog wel aardig op Old Trafford, maar de Marokkaans international is inmiddels veel vaker bankzitter dan basisspeler. Bovendien zou de ex-speler van onder meer Feyenoord Italië missen, waardoor een definitieve terugkeer naar de Serie A voor de hand ligt.

Manchester United heeft de optie om Amrabat na dit seizoen definitief over te nemen van Fiorentina, dat een prijskaartje van 25 miljoen om de nek van de middenvelder heeft gehangen. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat Manchester United de koopoptie gaat lichten.

Zodoende zou Amrabat na dit seizoen terugkeren naar Fiorentina, waar hij nog tot medio 2025 onder contract staat. Om nog iets significants aan de 27-jarige controleur uit Huizen te verdienen, zal la Viola aanstaande zomer over moeten gaan tot verkoop. La Gazzetta dello Sport verwacht dat Fiorentina open zal staan om naar aanbiedingen te luisteren.

Eén van de clubs die mogelijk een telefoontje zal plegen naar Florence, is Juventus. Voor i Bianconeri geldt Atalanta-ster Teun Koopmeiners als de absolute toptarget in de zomer, maar omdat er onzekerheid heerst over de toekomst van Adrien Rabiot en Weston McKennie, kijkt de club naar aanvullende opties.

Juventus dacht afgelopen zomer ook al aan Amrabat, maar de onderhandelingen met Fiorentina raakten toen nooit in een vergevorderd stadium. Juventus' technisch directeur Cristiano Giuntoli zou echter altijd een zwakke plek voor Amrabat hebben gehouden en hem overwegen aanstaande zomer alsnog binnenboord te halen.

In december kwamen er al berichten in de Engelse media naar buiten dat Manchester United Amrabat niet definitief zou willen vastleggen. Dat zou naast de tegenvallende prestaties van Amrabat ook te maken hebben met de stormachtige ontwikkeling van Kobbie Mainoo, die momenteel basisspeler is onder manager Erik ten Hag.

