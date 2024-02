‘Als Van `t Schip een goed bod krijgt van een andere club, is hij weg bij Ajax'

Valentijn Driessen denkt dat John van ‘t Schip komend seizoen niet meer werkzaam is bij Ajax. Het plan is eigenlijk dat de huidig interim-trainer van de Amsterdammers de volgende jaargang een functie in het technisch management bij Ajax krijgt.

“Er is met John van ‘t Schip een afspraak gemaakt dat hij na dit seizoen een soort cultuurbewaker bij Ajax wordt”, zegt Valentijn Driessen in een video-item van Vandaag Inside.

“Dan gaat hij overal rondlopen en zijn adviezen geven. Zowel over aankopen als verkopen. Maar dat is eigenlijk een functie zonder een echte omschrijving. Dan beland je tussen wal en schip en heb je eigenlijk niks te zeggen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van ‘t Schip begon sterk aan zijn dienstverband als trainer van Ajax. Sinds zijn aanstelling eind oktober werd de weg omhoog ingezet. Begin februari leed hij echter zijn eerste competitienederlaag op bezoek bij sc Heerenveen (3-2), waarna ook de duels met FK Bodø/Glimt (2-2) en NEC (2-2) niet werden gewonnen.

De kritiek op Van ‘t Schip neemt met de wedstrijd toe en Driessen kijkt er dan ook niet vreemd van op, indien de oefenmeester na dit seizoen vertrekt bij Ajax. “Ik denk dat als Van ‘t Schip een goede aanbieding krijgt van een andere club, dat hij daar dan op ingaat.”

Driessen uit in het video-item ook kritiek op verschillende spelers van Ajax. “Sutalo speelt alleen maar achteruit. Bij NEC speelt Philippe Sandler, die door Ajax is opgeleid, juist alles vooruit speelt. Dirk Proper doet dat ook. Hem kun je beter hebben dan Jordan Henderson.”

De chef voetbal van De Telegraaf vindt het eveneens onbegrijpelijk dat Van ‘t Schip tegen NEC na 65 minuten besloot om Ar'Jany Martha als invaller binnen de lijnen te brengen. “De eerste keer dat hij als linksback in Ajax 1 speelde, toen gingen de vlaggen allemaal uit. Het zijn nu dezelfde mensen die hem afserveren, maar die jongen heeft gewoon het niveau niet. Martha was voorbestemd om bij de beloften afgeserveerd te worden en staat nu gewoon in Ajax 1. Niemand begrijpt dit”, aldus Driessen.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties