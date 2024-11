Valentijn Driessen heeft in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf gereageerd op de BOOS-aflevering over Feyenoord. De journalist is van mening dat de Rotterdamse club te maken heeft met problematiek die bij heel veel andere clubs in Nederland ook speelt.

Presentator Pim Sedee vraagt Driessen om een reactie op de veelbesproken aflevering, die is gemaakt door journalist Tim Hofman. “Het hoort allemaal niet, maar dit is een groot probleem voor alle clubs.”

“Dit speelt niet alleen bij Feyenoord”, gaat Driessen verder. “Als Tim Hofman verstandig is, gaat hij nu ook langs bij Ajax. Dan kan hij dezelfde reportage maken als bij Feyenoord.”

Driessen begrijpt niets van bepaalde voorbeelden die Hofman aanhaalt in zijn reportage. De televisiepresentator sprak er onder meer schande van dat Feyenoord het toeliet dat doelman Justin Bijlow een bevriende hooligan uitnodigde om de ondertekening van zijn nieuwe contract bij te wonen.

“Dat er iemand met een stadionverbod in het stadion is... Een stadionverbod is volgens mij alleen van toepassing rondom wedstrijddagen. Die man was dan in het stadion omdat hij een vriend is van Justin Bijlow. Tja, iedereen kiest zijn eigen vrienden. Sommigen hebben een moordenaar als vriend”, aldus Driessen.

Driessen lijkt zich af te vragen waarom dit item zo onthullend wordt gebracht. “Dit is voornamelijk een zaak voor het Openbaar Ministerie. Sommige jongens zijn al voor de rechter geweest, anderen zelfs veroordeeld.”

“Een club is nou eenmaal een voetbalclub, en geen opsporingsinstantie. En ze hebben er heel veel moeite mee om verkeerde mensen van de harde kern buiten te houden”, concludeert Driessen.