'Als jij op je 61ste bij Ajax in de spits gaat staan, maak je er één of twee. Brobbey niet'

In de aflevering van KJEG van deze week worden de spitsen van Ajax onder de loep genomen. Er is andermaal verbazing over Wout Weghorst, terwijl er tevens zorgen zijn over de doelpuntendroogte van Brian Brobbey. De aanvaller scoorde ook afgelopen weekeinde niet in de Eredivisie.

''Ik had trouwens het idee dat Wout Weghorst ook wel blij was na afloop van de wedstrijd. Heb je dat gezien? Hij heeft iedereen omhelst'', observeert Wim Kieft het gedrag van de aanvaller na Heracles Almelo-Ajax (3-4) van zondag.

''Je weet op het moment dat de commentator zegt dat er een invalbeurt aankomt van Wout Weghorst, dan weet je wat het volgende shot is. Dat is Wout in zijn blotje barstje'', vult Michel van Egmond aan met een kwinkslag.

''Hij moet altijd even laten zien dat hij altijd topfit en er klaar voor is. Maar er is niks op die jongen aan te merken, ook op dat lichaam niet. En hij maakt het helemaal waar'', verwijst de auteur naar de twee goals van Weghorst op bezoek bij Heracles.

''Maar dat is dus zo raar aan die jongen. Je ergert je kapot als hij juicht'', constateert Van Egmond. ''Want hij doet net alsof hij de wereldvrede voor elkaar gekregen heeft. Maar nu erger ik me ook kapot als hij niet juicht. Die jongen kan het niet goed doen.''

Brobbey

René van der Gijp verlegt de aandacht dan naar concurrent Brian Brobbey. ''Die houdt zich groot, zeggen ze. Dat komt vanzelf, maakt niet uit.'' Wim Kieft denkt dat de spits een lijdensweg aflegt momenteel. ''Want het is niet de eerste keer dat het hem zo moeilijk afgaat om doelpunten te maken. Zijn hele zelfvertrouwen gaat naar de klote. En dat hoort natuurlijk ook bij de grotemensenwereld.''

Van der Gijp vraagt direct aan Kieft hoe oud hij is. ''61'', luidt het antwoord. ''Je kan niet meer lopen. Als jij nu bij Ajax in de spits gaat staan, dan had je er één of twee gemaakt. Brobbey niet. Dat is toch ook goed'', aldus Gijp op zijn kenmerkende humoristische wijze.

''Ik denk nog steeds dat Brobbey aardig kan voetballen. Het heeft alleen zo weinig nut''. verzucht Kieft. ''Een Amsterdamse jongen en jouw spits, die eventueel geld gaat opbrengen. Vroeg of laat. Aan die Weghorst heb je verder niks. Dus ik begrijp dat allemaal niet zo goed. Maar aan de andere kant is de situatie zo. Dan moet je maar een grote jongen zijn.''

''Bij RB Leipzig zit toch best veel voetbal know-how'', neemt Van der Gijp het gesprek weer over. ''Als die na een jaar zeggen tegen Ajax: 'Neem hem maar terug'. Daar hebben ze hem gewogen en te licht bevonden op dat niveau.''