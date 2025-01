'Of Ajax Farioli direct moet laten gaan als AS Roma hem op komt halen? Duizend procent'

Kenneth Perez adviseert Ajax om Francesco Farioli aan het einde van dit seizoen te laten gaan als er een geïnteresseerde club met een afkoopsom over de brug komt. Dat zegt de analist bij Voetbalpraat op ESPN. “Als je terug wil naar waar Ajax voor stond, dan ga je niet verder met Farioli”, aldus Perez.

De Amsterdammers gingen donderdagavond af als een gieter in Letland en verloren met 1-0 van RFS. De ploeg van Farioli kan een plek bij de eerste acht – en daardoor directe plaatsing voor de achtste finale van de Europa League – vergeten en moet zich richten op de tussenronde.

De blamage van Ajax werd ook bij Voetbalpraat nabesproken. Jan Joost van Gangelen zag de nummer twee van Nederland ploeteren. “Farioli zegt dat zijn selectie niet op orde is en het een erfenis van anderen is, maar dan nog kan je tegen deze tegenstander toch gewoon gaan tikken?”, vraagt de presentator zich hardop af.

“Als hij de beste selectie ter wereld had gehad, zou hij dit nog steeds blijven doen”, antwoordt Perez. “Het is niet zo dat hij op een gegeven moment zegt: ‘Nu heb ik echt veel aanvallers, nu gaan we het anders doen.’ Didier Deschamps heeft bij Frankrijk de meest prachtige spelers tot zijn beschikking. Wat kan hem dat aanvallen schelen?”

“Dat is gewoon het DNA van deze trainer (Farioli, red.). Daarom vind ik ook, en dat heb ik vaker gezegd: Farioli is voor de korte termijn”, vervolgt de oud-speler. “Hier moet je echt niet lang mee doorgaan Ajax zijnde, want dan kom je niet meer terug naar waar je eigenlijk voor stond.”

AS Roma zou volgens buitenlandse geruchten geïnteresseerd zijn in Farioli, die voor kerst al met de Italianen zou hebben gesproken. Perez zou het wel weten als hij Ajax was. “Als Roma hem aan het einde van het seizoen komt ophalen met een afkoopsom... Of je dat meteen moet doen? Duizend procent.”

“Als je terug wil naar waar Ajax voor stond, dan ga je niet verder met Farioli. Je kan nog zoveel gesprekken met hem voeren, bijvoorbeeld dat hij jeugdspelers moet gebruiken of moet aanvallen, maar dat zit niet in zijn DNA. Daar is hij niet voor gekomen”, aldus de analist.