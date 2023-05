‘Als ik nu mocht kiezen was ik bij Feyenoord gebleven en had ik bijgetekend’

Donderdag, 11 mei 2023 om 16:08

Voetbalzone-presentator Mounir Boualin sprak onlangs met onder anderen Gertjan Verbeek en Andwelé Slory over hun carrière en wat ze achteraf gezien anders hadden willen doen. Eerstgenoemde had zijn tijd bij Feyenoord anders willen aanpakken, terwijl Slory naar eigen zeggen niet naar het buitenland had moeten gaan. “Ik kwam erachter dat het buitenland niets voor mij is”, aldus de oud-aanvaller.

Verbeek kwam in de zomer van 2008 voor de groep te staan bij Feyenoord, maar werd al na 26 wedstrijden ontslagen. “Wat ik anders had willen doen? Wat ik anders had móéten doen, anders word je niet ontslagen bij Feyenoord”, reageert de clubloze trainer. “Ik had toentertijd voor drie jaar getekend, maar na zeven maanden kwam er een einde aan de samenwerking. Dat is toch wel een zere plek, wat ook nooit helemaal over zal gaan. Aan de andere kant ben ik ook blij en dankbaar dat ik de kans heb gekregen.”

De zestigjarige oefenmeester kwam naar eigen zeggen ‘op een verkeerd moment' binnen bij Feyenoord. “Daarin heb ik ook fouten gemaakt. Er was een wisseling van de wacht, met jonge spelers zoals Georginio Wijnaldum en Leroy Fer”, vervolgt Verbeek. “Dan had je ook nog ‘de oude hap’, met jongens als Roy Makaay en Kevin Hofland. Dat liep niet goed. Ik ben er verantwoordelijk voor om dat proces goed te begeleiden. Er was een té groot meningsverschil over hoe en wat. Dat had ik samen met de directie moeten aansturen en dat is niet goed gegaan.”

Ook Slory had dingen achteraf anders aangepakt. De veertigjarige oud-voetballer speelde tussen 2007 en 2010 ruim vijftig wedstrijden voor Feyenoord alvorens hij transfervrij vertrok naar West Bromwich Albion. “Ik denk dat als ik nu zelf mocht kiezen, dan had ik denk ik langer bij Feyenoord gebleven en daar bijgetekend en niet naar het buitenland gegaan. Waarom niet? Ik kwam erachter dat het buitenland niets voor mij is. Achteraf was ik liever in Nederland gebleven, dicht bij mijn familie en vrienden. Ik had een soort heimwee in het buitenland. Je was er heel snel klaar mee, daarom ben ik ook zo vroeg gestopt. Als ik iets over mocht doen, dan was dat het wel geweest.”