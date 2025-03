Alom bekritiseerde Teun Koopmeiners start op Juventus-bank, maar neemt snel revanche

Juventus heeft eindelijk een serieuze reeks te pakken in de Serie A. Thuis tegen Hellas Verona boekte het de vijfde competitieoverwinning op rij, al ging het niet van een leien dakje: 2-0. Teun Koopmeiners begon na een serie matige optredens op de bank, maar bewees als invaller zijn waarde én het ongelijk van de trainer.

De beoordelingen in de Italiaanse media na het bekerechec tegen Empoli vorige week waren niet mals, al helemaal niet voor Teun Koopmeiners. De creatieve middenvelder werd onder meer verweten het spel te vertragen.

Schijnbaar werden de gebeden in de kranten gehoord door Juventus-trainer Thiago Motta, want hij zette Koopmeiners per abuis op de bank. In de vier wedstrijden voor Hellas Verona-thuis had de voormalig AZ-aanvoerder nog een basisplek.

Zijn vervanger maandagavond, Manuel Locatelli, kreeg meteen de aanvoerdersband om de arm. Met verder veel van de bekende namen op het opstellingsformulier ging Juventus op jacht naar de vijfde Serie A-zege op rij.

In de eerste helft speelde la Vecchia Signora zat kansen bij elkaar. Verona-sluitpost Lorenzo Montipò blonk uit en bleek keer op keer een sta-in-de-weg.

Op slag van rust bleek de doelman aan de andere kant wél te kloppen. Voormalig FC Groningen-talent Tomas Suslov jankte de bal van een enorme afstand met een ongekende snelheid binnen, maar Juventus’ keeper Michele Di Gregorio, die het schot van Suslov slechts had gehoord, werd gered door de VAR, die buitenspel constateerde.

Het tweede bedrijf moest zodoende een winnaar uitwijzen. Koopmeiners, die na een uur bankzitten het veld betrad, en consorten maakten de meeste aanspraak en maakten uiteindelijk de favorietenrol waar. Andrea Cambiaso vond Khéphren Thuram in de zestien, waar de Fransman in de verre hoek afrondde: 1-0.

Vlak voor het scheiden van de markt gooide Koopmeiners de wedstrijd in het slot. Op zoek naar de gelijkmaker had Verona de nodige spelers voorin, waarvan de Oranje-international in de tegenaanval profiteerde: 0-2.