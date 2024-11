Almere City wil op korte termijn wijziging doorvoeren in de technische staf

Na twaalf wedstrijden te hebben gespeeld staat Almere City nu met zes punten op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Algemeen directeur John Bes kondigt aan dat er op korte termijn wat gaat gebeuren bij de ploeg uit Flevoland. Het lijkt erop dat Bes graag wat meer ervaring in de staf wil toevoegen.

De ploeg uit Almere eindigde vorig seizoen op de dertiende plaats. Deze campagne staat de ploeg van Hedwiges Maduro er een stuk minder goed voor. Het teleurstellende begin van het seizoen levert kritiek op in Flevoland.

Bes wil zeker nog niet spreken van paniek bij de club. “Dat is voornamelijk gebaseerd op de wedstrijden en de plaats op de ranglijst”, vertelt Bes in de podcast Ach, laat ze maar lullen. “Dat is ook de output en daar doe je het uiteindelijk voor, maar binnen de club zijn er meer inzichten in wat er speelt.”

“We weten dat we voor een relatief jonge trainer en staf hebben gekozen, maar dat is ook een staf die succesvol is geweest”, vervolgt Bes, die graag meer ervaring in de staf wil zien.

“Er is duidelijk behoefte aan de inbreng van meer ervaring. Daar zijn we de afgelopen dagen mee bezig geweest en we hebben hier met relevante namen over gesproken. In de loop van de week zullen we naar buiten brengen wat we hiermee gaan doen.”

Vooral de wedstrijden tegen de nummer laatst RKC Waalwijk en de bekerwedstrijd tegen de tweede divisionist Quick Boys vielen erg tegen. Zo werd er in Waalwijk met 2-0 verloren en ging de ploeg uit Almere met maarliefst 3-0 onderuit in Katwijk.

Het voornaamste probleem van Almere City is tot nu toe scoren. De ploeg heeft nog maar zes doelpunten gemaakt. Een ervaren staflid naast Maduro moet zorgen voor een ommekeer op korte termijn.