Almere City neemt definitief besluit over nabije toekomst van Jean-Paul Boëtius

Almere City gaat Jean-Paul Boëtius geen contract aanbieden, zo meldt journalist Sjoerd Keizer van Voetbal International en ESPN. De dertigjarige nummer tien annex vleugelspits is al achttien maanden transfervrij, maar gaat zijn loopbaan niet vervolgen in Flevoland.

"De staf is na een evaluatie van de stageperiode tot de conclusie gekomen dat hij niet het juiste profiel heeft voor de tien-positie bij Almere", schrijft Keizer op X. Volgens ESPN maakte de ex-Feyenoorder wel 'een fitte indruk'.

"Boëtius kan na enkele trainingen en een oefenwedstrijd met Almere City zijn zoektocht naar een nieuwe club dus vervolgen", concludeert de betaalzender. Aan de transfervrije voetballer de taak om weer een nieuwe proefperiode ergens te starten.

Eerder trainde Boëtius ook al mee bij het sc Heerenveen van Robin van Persie. In november trainde Boëtius in Friesland wekenlang mee en hoewel hij daar een goede indruk maakte op zijn voormalig Feyenoord-ploeggenoot, bleef een contractvoorstel uit.

Mogelijk baalde de geroutineerde voetballer daarvan, want op het aanbod van Heerenveen destijds om tot de winterstop door te blijven trainen ging hij niet in. Van Persie sprak op de clubsite toen zijn teleurstelling uit over de keuze van Boëtius.

Mogelijk ligt er in Tilburg een kans voor Boëtius. VoetbalInternational meldde afgelopen vrijdag namelijk dat Willem II eraan denkt om de aanvallende middenvelder een contract aan te bieden. De huidige nummer negen, heeft de eerste gesprekken inmiddels gevoerd met het kamp van de aanvallend ingestelde voetballer.

De ex-Feyenoorder, die ook voor FC Basel, KRC Genk, FSV Mainz en Hertha Berlin speelde, werd in juli schoon verklaard na een tweede kankerdiagnose. Gelukkig herstelde hij van de vreselijke ziekte en sindsdien aast hij op een terugkeer in het voetbal.