Almere City geeft voorsprong weg maar verliest voor derde keer op rij niet

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 21:53 • Lars Capiau • Laatste update: 21:59

Almere City heeft voor de derde keer op rij niet verloren in de Eredivise. In De Goffert deelde de ploeg van Alex Pastoor de punten met NEC Nijmegen: 1-1. Yann Kitala tekende in de 35e minuut voor de openingstreffer, waar Magnus Mattsson met zijn vijfde treffer van het seizoen een gelijkspel redde voor de Nijmegenaren.

Trainer Rogier Meijer koos voor Robin Roefs tussen de palen. Jasper Cillessen is hersteld van een blessure, maar moest nog ritme opdoen, legde de oefenmeester eerder uit. Bas Dost voerde weer de aanvalslinie aan, geflankeerd door de bij Jong Oranje uitblinkende Sontje Hansen en Rober.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een rustig begin met enkele ongevaarlijke pogingen van beide partijen greep Almere City de voorsprong. Kitala knikte een vrije trap van Peer Koopmeiners tegen de touwen: 0-1.

Ook na de theepauze golfde het spel beide kanten op. Een kopbal van Matthias Ross vloog rakelings naast het Almeerderse doel, Lasse Schöne werkte de bal bijna in eigen net en Jochem Ritmeester van der Kamp zag zijn inzet gepareerd worden.

Na een kleine zeventig minuten spelen bracht Mattsson NEC langszij. Na een keurige aanval van de thuisploeg bediende Dost de Deen, die afrondde: 1-1. Kort daarna kreeg Bart van Rooij zijn tweede gele prent voorgeschoteld, waardoor de Nijmegenaren het laatste kwartier met tien man kwamen te spelen.

Echt grote kansen leverde het de bezoekers niet op. Rajiv van La Parra kwam net tekort na een voorzet van Yoann Cathline. De Nijmegenaren loerden op een spaarzame counter. Die kregen ze ook, maar deze werd ternauwernood veredeld door Christopher Mamengi.

Met de puntendeling komt NEC op negen punten na evenveel wedstrijden, goed voor een tiende plek. Almere komt na de goede zege van twee overwinningen (0-2 tegen Utrecht en 1-0 tegen RKC) en dus een gelijkspel op acht punten, wat een keurige twaalfde plaats betekent voor de promovendus.