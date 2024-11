Alireza Jahanbakhsh onthult bijzondere reden achter keuze voor sc Heerenveen

Alireza Jahanbakhsh heeft sinds drie weken een Nederlands paspoort, zo onthult de kersverse buitenspeler van sc Heerenveen voor de camera’s van ESPN. De 31-jarige Iraniër, die maandenlang transfervrij was, bleef om die reden achter in Nederland na afloop van zijn contract bij Feyenoord.

Feyenoord nam deze zomer na drie trouwe dienstjaren afscheid van Jahanbakhsh. De Rotterdammers besloten na 106 officiële wedstrijden (17 doelpunten en 16 assists) om de optie in het contract van de rechtspoot niet te lichten.

Met Feyenoord won de 89-voudig international van Iran de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Toch is hij nog niet klaar in Nederland, daar hij woensdag zijn handtekening zette onder een contract bij Heerenveen.

Wanneer verslaggeefster Fresia Cousiño Arias de vraag stelt of Jahanbakhsh puur voor trainer en goede bekende Robin van Persie heeft gekozen, doet de openhartige aanvaller in goed Nederlands een boekje open.

“Ik moet eerlijk zijn. Het is een gekke tijd geweest voor mij. Niet veel mensen weten hiervan, maar een paar maanden geleden heb ik een aanvraag gedaan voor de Nederlandse nationaliteit”, aldus Jahanbakhsh.

Daardoor moest Jahanbakhsh de afgelopen maanden in Nederland verblijven. “De regels zijn dat ik, tot ik het paspoort binnen had, niet buiten het land mocht gaan om een transfer naar een andere club te maken. Dan had ik namelijk in dat land geregistreerd moeten worden.”

Jahanbakhsh had ook andere opties dan Heerenveen. “Ik had twee of drie hele goede transfers kunnen maken, naar clubs uit het buitenland.” Toch kiest Jahanbakhsh voor de Nederlandse nationaliteit. “Dit voelt als mijn tweede thuis. Nu heb ik de mogelijkheid om een van jullie te worden.”

“Drie weken geleden is dat gelukt”, aldus Jahanbakhsh, die zijn paspoort dus binnen heeft. “Nu ben ik een van jullie, als jullie dat fijn vinden.” Een gesprek met Van Persie overtuigde Jahanbakhsh onlangs om toch voor Heerenveen te gaan. “Robin heeft alles uitgelegd over het project. Dit is een jonge ploeg en de club heeft de ambitie om stappen te maken. Daar voel ik mij goed bij.”