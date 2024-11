Alfred Finnbogason (35) zet een punt achter zijn carrière: 'Vaarwel'

Alfred Finnbogason heeft een punt achter zijn carrière gezet, zo laat hij weten op Instagram. De 35-jarige IJslander zat sinds begin september zonder club na zijn vertrek bij KAS Eupen en vindt het nu mooi geweest.

Finnbogason plaatst een foto van zichzelf als kind op Instagram. “Beste voetbal, dank je wel voor alles wat je mij en mijn familie hebt gegeven.”

“Dit vijfjarige jongentje had één grote droom. Ik had het geluk om die, en nog veel meer, elke dag te beleven. Vaarwel.”

“Vandaag is het einde van een groot hoofdstuk in mijn leven, maar ook het begin van een nieuwe waar ik heel erg naar uitkijk. Bedankt aan iedereen die op welke manier dan ook deel heeft uitgemaakt van mijn reis, vooral mijn familie voor hun eindeloze steun en opofferingen.”

Finnbogason begon zijn carrière in zijn thuisland en vertrok begin 2011 naar KSC Lokeren in België. Na een uitleenperiode aan Helsingborgs IF in Zweden belandde hij bij sc Heerenveen, waar hij twee uitstekende seizoenen kende.

Bij de Friezen was de 73-voudig international goed voor 59 doelpunten en 18 assists in 70 wedstrijden. Die uitstekende cijfers leverden hem een transfer op naar Real Sociedad, dat acht miljoen euro voor hem betaalde.

Een groot succes werd zijn Spaanse avontuur echter niet, want na 4 doelpunten in 31 wedstrijden werd hij een jaar later alweer uitgeleend aan Olympiakos. Na zes maanden in Griekenland werd hij begin 2016 gestald bij FC Augsburg, dat hem in de zomer voor vier miljoen euro definitief overnam.

Finnbogason speelde daarna nog voor Lyngby BK uit Denemarken en KAS Eupen uit België. Begin september werd zijn contract ontbonden bij de Belgen en nu hangt hij dus zijn voetbalschoenen aan de wilgen.