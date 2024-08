Alex Pastoor geniet van Ajax en herkent speelstijl van één speler uit successeizoen 2018/19

Alex Pastoor heeft behoorlijk genoten van het aanvalsspel van Ajax in de eerste helft van het Europa League-duel met Jagiellonia Bialystok. Zeker Steven Berghuis laat in de ogen van de analyticus fraai voetbal zien.

Halverwege het play-offduel van de Europa League geniet Ajax een 1-2 voorsprong op de Poolse tegenstander dankzij doelpunten van Chuba Akpom en Mika Godts.

Berghuis leverde met een zeer fraaie steekbal de assist op Akpom, die na een loopactie in de korte hoek de gelijkmaker binnenschoot. Ook was Berghuis, die op papier speelt vanaf de nummer 10-positie, gevaarlijk met indraaiende voorzetten.

“Door goede loopacties ontstaat er ruimte achter de verdediging die eigenlijk niet te voorkomen valt”, concludeert Pastoor in de studio van Ziggo Sport. “We hebben de bekende ‘Ziyech-bal’ een keer of vier gezien. Inmiddels is het een Berghuis-bal geworden.”

“Ajax heeft veel doelrijpe situaties gecreëerd, maar het lijkt me verstandig dat ze er nog een paar extra maken. Met name Berghuis geeft fantastische ballen”, aldus Pastoor.

