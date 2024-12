Alex Pastoor doet open sollicitatie naar bondscoachschap

Alex Pastoor zou graag nog een keer aan de slag gaan als bondscoach, zo laat hij weten in een interview met de Playboy. De analist denkt dat de rol perfect bij hem past. Ook een avontuur als assistent van Ronald Koeman zou hij zien zitten.

“Ik zou het geweldig vinden om bondscoach te zijn", begint Pastoor. "Het zou ook heel goed bij mij passen, denk ik. Ik denk dat de interlandperiodes, volgens mij zijn dat er vier, vijf per jaar, echt één groot feest zijn.”

“Eén groot feest van herkenning, samenkomst, passie voor voetbal, liefde en trots voor je eigen land is. Als je dat met een koppeltje kunt samenbrengen, denk ik dat dat een gigantisch succes kan opleveren”, stelt de analist van Ziggo Sport.

Op de vraag bij welk land hij aan de slag zou willen, antwoordt Pastoor: “Uiteraard met Nederland. Ik ben Nederlander, dus ik ben altijd voor Nederland. Ik zou het vervelend vinden om met een ander land tegen Nederland te moeten spelen."

Pastoor legt vervolgens uit waarom hij liever niet aan de slag zou gaan als assistent. “Ik ben iemand die liever zelf de baas speelt, die als een strateeg bezig is met de volgende zetten", geeft hij aan. "Maar ik kan inmiddels ook goed delegeren.”

“Ik weet goed wannéér ik de baas moet spelen en wanneer ik de assistent zijn werk moet laten doen en het woord moet laten voeren. Ik hou echt van de mensen met wie ik werk. Althans, van de meesten. De staf en de spelers voelen dat ook heel snel, waardoor iedereen al snel hecht wordt met elkaar”, legt de voormalig trainer van Almere City uit,

“Maar eindverantwoordelijk ben ik liever zelf. Als ik dat niet ben, is een ander dat landschap voor mij aan het schilderen, terwijl ik vind dat ik in dat opzicht toch echt de betere schilder ben.” Toch sluit hij een baan als assistent van Oranje niet uit. “Zeker, maar alleen omdat het Nederland is, anders niet."