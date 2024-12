Alex Kroes verklapt over gewenste buitenspeler: 'Sulemana staat op lijstje, maar anderen hoger'

Kamaldeen Sulemana is nog altijd in beeld bij Ajax, maar de Ghanese vleugelspeler staat niet meer bovenaan het wensenlijstje van Alex Kroes. Dat vertelt de technisch directeur van de Amsterdammers zelf aan het Algemeen Dagblad.

Ajax kent een penibele financiële situatie. Door twee crisisjaren kan Kroes de portemonnee vaker niet dan wel trekken. De beleidsman stelde Francesco Farioli aan en gaf slechts 3,5 miljoen euro uit afgelopen transferzomer om zijn selectie van kwaliteit te voorzien.

Hij strikte Wout Weghorst, Bertrand Traoré en Davy Klaassen - de laatste twee transfervrij - en die keuzes maakte hij heel bewust. "Financieel is nauwelijks iets mogelijk. Maar types als Wout Weghorst en Davy Klaassen zijn winnaars en op en top professionals", vertelt hij aan het AD.

"Bertrand Traoré is meer een creatieveling met zachte voetjes. Maar hij houdt zich prima staande in de selectie en heeft meerwaarde", reflecteert Kroes op zijn eerste transferperiode. Hij kent uiteraard de precaire financiële situatie waarin de club verkeert. Hij blikt terug én vooruit.

"Afgelopen seizoen was een dieptepunt. Door met minder geld slimmer te zijn, willen we weer omhoog. Zo heeft Ajax het altijd gedaan." Toch zijn kostenbesparingen noodzakelijk, erkent Kroes, want financiële duurzaamheid is 'van levensbelang'.

"Het moet aan de kantoorkant ‘meaner and leaner’. Dat is niet leuk. Aan de spelerskant is het ook lastig. Spelers die ik wil aantrekken of verlengen, kan ik financieel niet veel bieden. Dat geldt ook voor jeugdspelers", doelt de td mogelijk onder anderen op Rayane Bounida.

Toch hoeft Ajax niet per se tegen elk bod op eigen spelers 'ja' te zeggen. Jorrel Hato wordt als voorbeeld genoemd. "Door de verkoop van Steven Bergwijn afgelopen zomer – hij leverde 21 miljoen euro op – staan we niet meer met de rug tegen de muur", zegt Kroes.

"Tegelijkertijd moet ik over elk groot bod serieus nadenken. Bij voorkeur houden we Jorrel nog lange tijd en speelt hij komend seizoen Champions League bij Ajax. Maar op een bepaald moment wordt hij te goed, en gaat hij weg. Daar moeten we dan trots op zijn. Zo is ons businessmodel al heel lang."

In de winterperiode hoopt de technisch directeur de selectie een kwaliteitsimpuls te bieden. Maar weer geldt, de hand moet op de knip. "Er is wel iets mogelijk, maar dat hangt ook af van uitgaande transfers", is hij realistisch. De naam van Sulemana valt.

"Sulemana staat nog op een lijstje met buitenspelers, maar anderen staan daar hoger op. Sulemana heeft de afgelopen maanden nauwelijks gespeeld bij Southampton. Hij zat er al op een dood spoor. Francesco Farioli is duidelijk een trainer die spelers beter maakt. Misschien was dat bij Sulemana ook gebeurd als de transfer was doorgegaan", jammert Kroes.