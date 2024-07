Alex Kroes schetst nijpende financiële situatie Ajax: ‘We móéten verkopen’

Alex Kroes heeft in een diepte-interview tekst en uitleg gegeven over de benarde financiële situatie waarin Ajax zich bevindt. De td van de Amsterdammers stelt dat er veel spelers verkocht moeten worden, en dat daarvan maar ruwweg 40 procent van kan worden geherinvesteerd. Daarom zet Ajax in op het ontdekken van ‘ondergewaardeerde spelers’ en de doorstroom van jeugdspelers, aldus Kroes. “Het is eenmaal de situatie waar we in zitten.”

Het zijn geen gemakkelijke weken voor de Ajax-leiding. Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen twee jaar liep de club veel geld mis, en bovendien wordt er verlies verwacht op de tegenvallende aanwinsten van afgelopen zomer.

Kroes staat voor ‘een ontzettende puzzel’, zo noemt hij het in gesprek met Ajax TV. “Uiteindelijk moeten de financiële en de sportieve targets samen.”

Om de situatie te illustreren, komt Kroes met ‘een heel makkelijk rekensommetje’. “Als wij voor pak ‘m beet 100 miljoen verkopen, kunnen we 40 miljoen herinvesteren. En als je kijkt naar het salarishuis, moeten we ongeveer 35 procent terug. Het is een absolute must om spelers kwijt te raken voor de langetermijncontinuïteit. En dat is niet eenvoudig.”

Kroes focust zich daarom op het ontdekken van ‘ondergewaardeerde spelers’: spelers wiens transferwaarde haaks staan op hun feitelijke kwaliteiten. “Het is niet altijd zo dat de duurste spelers de beste spelers zijn. Het is aan ons om de ondergewaardeerde spelers te vinden en die de kans en de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor je eigen jeugdspelers.”

Dies Janse: revelatie van de voorbereiding

Kroes noemt in het speciaal Dies Janse, die in de voorbereiding de kans kreeg om bij Ajax 1 zijn kwaliteiten te etaleren. Francesco Farioli raakte gecharmeerd en geeft de verdediger vermoedelijk de kans tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League.

“Die jongen doet het nu hartstikke goed, en zo hebben we meer jongens die positief opgevallen zijn”, zegt Kroes. Qua aanwinsten bleef het vooralsnog alleen bij de transfervrij binnengehaalde Bertrand Traoré.

