Alex Kroes reflecteert op aanstelling Francesco Farioli: 'We zijn het over 80 procent eens, maar...'

Voor Alex Kroes was de aanstelling van Francesco Farioli een schot in de roos, zo vertelt de technisch directeur van Ajax in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

Dat is thans geen hele gekke conclusie. De 35-jarige oefenmeester, die afgelopen zomer neerstreek in Amsterdam, staat op een meer dan verdienstelijke tweede plaats in de Eredivisie en ook het toekomstperspectief in de Europa League is rooskleurig.

De td omschrijft de dienstverband van Farioli in de hoofdstad dan ook als 'zeer positief'. "Er was best veel weerstand bij zijn komst, maar als directie waren we het volledig eens", blikt Kroes terug. "Hij brengt een goede energie, en is obsessief, gedreven en resultaatgericht."

Ook financieel heeft de aanstelling van de Italiaan al zijn windeieren gelegd. "Vergeet niet dat we drie voorronden moesten spelen voor de Europa League. Kwalificatie levert 20 tot 25 miljoen op", rekent de voor de financieel deels verantwoordelijke td alvast voor.

Kroes sprak met een Nederlander om een goed beeld te krijgen van de begeerde coach. "Uiteraard hebben we uitgebreid gekeken naar de werkwijze van Farioli bij andere clubs. Daarbij heb ik gesproken met Jeremain Lens, die onder Farioli speelde bij Fatih Karagümrük", aldus de beleidsman.

"Lens is doorgaans heel kritisch over trainers, maar was zeer positief over Francesco. Hij zei dat hij slechts door een beperkt aantal trainers echt werd geraakt, onder wie Van Gaal en Farioli. En bij Farioli had hij dat zelfs toen hij al 34 was. Dat zegt me veel."

Kroes is heel tevreden over de werkwijze van zijn naaste collega. " De manier waarop we winnen is niet altijd des Ajax, dat weet ik ook wel", omarmt de technisch directeur de kritiek op 'zijn' hoofdcoach. "En dat weet Francesco ook. Maar dat attractieve is nu nog iets minder belangrijk."

Het resultaat is simpelweg heilig, vindt Kroes. "We moeten volgend seizoen de Champions League in, dan hebben we sneller financiële duurzaamheid. Zijn we dan happy? Nee, dan moet de attractiviteit ook omhoog. Maar tegen bijvoorbeeld PSV, Besiktas en Feyenoord zag ik fantastisch Ajax-voetbal."

Als het roulatiebeleid van Farioli ter sprake komt, springt Kroes ook in de bres voor de Italiaan. "De meeste clubs zetten zestien of zeventien spelers in, daarmee komen ze het seizoen door. Wij doen het tot nu toe met iets meer, deels vanwege de fysieke gesteldheid van de selectie die Farioli aantrof."

Na de winterse onderbreking verwacht Kroes een vastere basiself. "Als we na de winterstop een minder druk wedstrijdschema hebben, denk ik dat dat gaat veranderen en dat je iets minder roulaties zult zien. Of ik hem daarop heb aangesproken? We bespreken alles. We zijn het heel vaak eens, over 80 tot 90 procent. Soms niet, maar aangaande de opstelling beslist uiteindelijk de trainer."