Alex Kroes krijgt volle laag: ‘Dit toont dat Ajax deze transferzomer heeft gefaald’

De komst van Davy Klaassen naar Ajax is een slechte zaak, zo stelt Arno Vermeulen bij NOS Studio Voetbal. Volgens de verslaggever is het vastleggen van Klaassen het gevolg van een uiterst teleurstellende transferperiode van Ajax.

Alex Kroes beleefde geen geslaagde eerste transferperiode als technisch directeur bij Ajax. Hij wist met Wout Weghorst, Bertrand Traoré en Daniele Rugani slechts drie nieuwe spelers te halen, terwijl er ook nog eens te weinig werd verkocht. Daardoor werd de club nu aangewezen op het aantrekken van transfervrije spelers.

Mike Verweij meldde zondag namens De Telegraaf dat Ajax opnieuw in zee zou gaan met Davy Klaassen. De 31-jarige middenvelder bereikte een mondeling akkoord met de Amsterdammers over een contract tot het einde van dit seizoen, waardoor hij staat voor zijn derde periode bij de club.

Vermeulen geeft bij Studio Voetbal aan weinig te begrijpen van de transfer. “Het is wel een beetje pijnlijk. Het zegt veel over de hele mislukte transferperiode van Ajax dat ze nu deze noodmaatregel moeten nemen. Het geeft aan dat ze gefaald hebben.”

Vermeulen geeft aan dat de komst van Klaassen een direct gevolg is van de mislukte transferzomer die Ajax heeft gedraaid. “Het toont de zwakte, en dan bedoel ik niet de speler, maar het zegt wel veel over Ajax”, zo luidt het oordeel van de verslaggever.

Pierre van Hooijdonk deelt de mening van zijn collega aan tafel niet. Hij denkt juist dat Klaassen een hele bruikbare speler gaat zijn voor trainer Francesco Farioli. “Het blijft wel verrassend, want dit was natuurlijk niet gepland. Maar ik vind hem altijd bruikbaar.”

Van Hooijdonk denkt niet dat er meteen een basisplaats is weggelegd voor Klaassen. “Qua inzet en mentaliteit is hij echt een voorbeeld. Wat dat betreft hebben ze wel een karakterjongen in de kleedkamer erbij. Het kan alleen zomaar zijn dat ze daarop geselecteerd hebben, maar dat ze straks allemaal op de bank zitten”, doelt hij ook op Weghorst.