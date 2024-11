Alderweireld onthult reden achter besluit om te stoppen bij België: 'Ik dacht: ik krijg een hartaanval'

Toby Alderweireld zette een punt achter zijn interlandloopbaan bij België wegens twee paniekaanvallen. Dat vertelt de 35-jarige verdediger van Royal Antwerp FC in Het Huis. Alderweireld heeft tijdens zijn carrière vaak veel last gehad van heimwee, met veel stress tot gevolg.

De 127-voudig international ruilde de jeugdopleiding van Beerschot in 2004 in voor de academie van Ajax, waar hij uiteindelijk ook zou doorbreken. Na dienstverbanden bij achtereenvolgens Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en Al-Duhail keerde Alderweireld in de zomer van 2022 terug in België bij Royal Antwerp. Dat was een opluchting voor de rechtspoot, die altijd last heeft gehad van heimwee.

“Mijn vader zei altijd dat mijn heimwee wel weg zou gaan. ‘Hou vol en het verdwijnt.’ Ik geloofde dat ook, maar die heimwee is nooit weggegaan”, laat Alderweireld optekenen door Sporza. “Tijdens mijn carrière heb ik vaak gezegd dat ik ermee wilde stoppen. Als mijn entourage dat ook had gevonden, was ik gestopt. Niemand snapt dat, maar dat heeft altijd in mij gezeten.”

Alderweireld vertelt dat hij begin 2023 dacht dat hij dood zou gaan tijdens een paniekaanval in de auto. “Na de verloren bekerwedstrijd tegen Union was ik boos en gefrustreerd. Ik kon ’s nachts niet slapen en vertrok de volgende ochtend vroeg naar de club om een krachtsessie te doen. Voordat ik vertrok nam ik nog een cafeïnepilletje, omdat ik geen koffie lust.”

“Toen ik in de auto zat, begon mijn hart plots heel hard te kloppen. Ik dacht: ik krijg een hartaanval. Het is gedaan met mij, ik ga mijn kinderen nooit meer zien.” Alderweireld zette zijn auto aan de kant, rende een meubelwinkel in en vroeg of de mensen het alarmnummer wilden bellen. Als de ambulance is aangekomen gaat het weer wat beter met Alderweireld, die daarna wel volledig stopt met de cafeïnepillen.

Even later gebeurt het ’s nachts echter opnieuw. De ambulance komt wederom. “Wat bleek: van alle stress voelde ik mijn hart bonken. Daarvan kreeg ik een paniekaanval, waardoor mijn hart nóg sneller ging. Je maakt jezelf eigenlijk gek. Op een bepaald moment denk je dat je een hartaanval krijgt en doodgaat.” Alderweireld en Antwerp houden het stil, maar er worden wel ‘extreme testen’ gedaan. “Maar alles was oké.”

“Toen ben ik met mensen gaan praten en die zeiden dat het door te veel stress was. Puur een paniekaanval, dus. Nu heb ik daar soms nog last van, maar ik kan dat plaatsen omdat ik weet dat het niks is.” Hoewel de twee paniekaanvallen stil worden gehouden, wordt bondscoach Domenico Tedesco er wél van op de hoogte gebracht omdat Alderweireld in maart van 2023 aankondigt dat hij stopt als international van België. De twee paniekaanvallen liggen aan die beslissing ten grondslag. “Dat is de reden waarom ik gestopt ben bij de Duivels.”

Bezig aan laatste seizoen

Alderweireld maakte eerder deze week al bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als voetballer. “Puur om meer tijd door te brengen met mijn kinderen. Fysiek kan ik het nog aan en ik ga het voetbal zeker missen, maar ik wil er ook in het weekend zijn voor hen”, klonk het bij De tafel van Gert.