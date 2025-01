Al-Hilal maakt vertrek van Neymar officieel: dit zijn de uiterst pijnlijke statistieken

Al-Hilal en Neymar (32) hebben een akkoord bereikt over de ontbinding van zijn contract. Dat communiceert de topclub uit Saudi-Arabië middels een officieel statement. Daardoor ligt de weg open voor een romantische terugkeer bij jeugdliefde Santos FC.

“Al-Hilal en Neymar zijn akkoord over de ontbinding van het contract. De club spreekt zijn dankbaarheid en waardering uit voor wat hij in zijn tijd bij Al-Hilal heeft neergezet, en wenst hem succes in het vervolg van zijn loopbaan”, zo valt te lezen in het persbericht.

Neymar werd in de zomer van 2023 voor liefst 90 miljoen euro naar de Saudi Pro League gehaald. In anderhalf jaar tijd streek hij honderden miljoenen aan salaris op. Uiteindelijk kwam de Braziliaan slechts 428 minuten in actie namens Al-Hilal, verdeeld over 7 optredens. Vanwege een zware kruisbandblessure moest Neymar tientallen wedstrijden missen.

Eenmaal wist Neymar te scoren in het blauw van Al-Hilal. Daarnaast gaf de rechtspoot drie assists. Wel mocht hij in het seizoen 2023/24 de Saudische landstitel toevoegen aan zijn palmares, al was de inbreng van Neymar bescheiden.

Eerder ging het gerucht dat Neymar op huurbasis zou terugkeren naar Santos, maar door de ontbinding van zijn contract kan de Braziliaanse club hem transfervrij oppikken. In zijn geboorteland is Neymar nog altijd mateloos populair.

Neymar, inmiddels topscorer aller tijden van Brazilië, keert terug op de plek waar het allemaal begon. Met een puntige kuif brak de sierlijke buitenspeler op zeventienjarige leeftijd door in São Paulo.

Neymar speelde tot dusver al 225 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Santos. Daarin was hij goed voor 136 doelpunten en 64 assists. In Europa maakte hij in het afgelopen decennium naam en faam bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain.