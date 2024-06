Aké reageert op als Ruud Gullit verklede fans: ‘Als ik eerlijk mag zijn...’

Nathan Aké maakt zich totaal niet druk om de fans die verkleed gingen als Ruud Gullit. Oranje-supporters zorgden zowel in binnen- als buitenland voor heel wat discussie, maar die vindt zowel Aké als bondscoach Ronald Koeman totaal onnodig. Op de persconferentie reageert het duo op de ontstane ophef.

Dat de fans verkleed gingen als Gullit uit 1988 door een pruik te dragen deed niet zozeer veel stof opwaaien. Het waren vooral de zwarte geschminkte gezichten die voor heel wat commotie zorgden.

“Ik vind het eerlijk gezegd niet zo’n probleem”, reageert Aké op de vraag wat hij vindt van de commotie. “Als ik eerlijk mag zijn: ik vind de discussie te ver gaan. Ik denk iedereen dat soort dingen gewoon moet doen. Dit kan, in my opinion.”

“Gullit heeft zelf ook aangegeven dat hij het eervol vindt, dus ik denk niet dat we er een heel probleem van moeten maken”, besluit de verdediger van het Nederlands elftal, die bijval krijgt van Ronald Koeman.

“Daar sluit ik me wel bij aan”, benadrukt de glimlachende bondscoach na een vraag van journalist Valentijn Driessen. “Ben ik er lekker klaar mee. Jij bent er toch ook wel klaar mee toch, Valentijn? Dat je het nog vraagt. Ik ben het helemaal eens met Nathan.”

In gesprek met Humberto Tan zei Gullit inderdaad dat hij er zelf totaal geen probleem mee had. “Ik voel me eigenlijk best vereerd. Ze zijn me nog niet vergeten.”

Ook Tan zelf zoekt niets achter de ludieke actie van de supporters. “Het is eigenlijk een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij heeft gewonnen als voetballer. Dat was ook de bedoeling van de actie”, zei de presentator in gesprek met De Telegraaf.

