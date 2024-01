Ajax zorgt voor grote irritatie bij AZ: ‘Van de 100.000 advocaten nemen ze hem’

Volgens sportmarketeer Chris Woerts is er irritatie bij AZ richting Ajax. Christian Visser, een lid van de ledenraad van Ajax, fungeert namelijk als advocaat van een speler van Legia Warschau die juridische stappen onderneemt na aanvang van de ongeregeldheden rondom het Conference League-duel tegen de Alkmaarders van vorig jaar. Er was reeds wrijving tussen beide clubs over de aanstaande overstap van algemeen directeur Alex Kroes van AZ naar Ajax.

"Ze zijn bij AZ zó geïrriteerd over Ajax", zei Woerts maandagavond in Vandaag Inside. "Eerst heeft die Michael van Praag gezegd dat hij mondjesmaat met Alex Kroes sprak. Dat mag helemaal niet met dat concurrentiebeding. En een speler van Legia Warschau heeft een klacht ingediend tegen een suppoost van AZ vanwege mishandeling. En welke advocaat neemt hij dan? Christian Visser, een lid van de ledenraad van Ajax."

"Je hebt honderdduizenden advocaten die hem kunnen verdedigen, maar precies Christian Visser neemt hij dan als advocaat", zoomde Woerts nogmaals in op de irritatie in AZ-kringen. "AZ is zó geïrriteerd door de houding van Ajax. Ze zeggen: ‘Bij alles wat wij doen komt er een contra-effect bij Ajax vandaan.’ Visser schijnt heel goed te zijn, maar er zijn natuurlijk heel veel goede advocaten."

Derksen

Johan Derksen hoorde het verhaal van Woerts en kwam direct met een reactie. "Ik vind dat jij altijd de kant van AZ kiest. Daar zul je best commerciële argumenten voor hebben. Ik ben ook heel erg geïrriteerd over AZ, vooral over die directie. Die honkballer met die mislukte linksbuiten, die nu technisch directeur is", doelde Derksen op de directieleden Robert Eenhoorn en Max Huiberts.

"Die daar een goed functionerende en correct gedragende trainer, die goede cijfers heeft, wegsturen. Omdat zij winst moeten maken en alle goede spelers verkopen", laat Derksen nogmaals weten hoe hij denkt over het ontslag van Pascal Jansen. "En die daar een Belg (Maarten Martens, red.) neerzetten zonder uitstraling en enige ervaring."

"En ik kan wel rancuneus klinken, maar ik was blij dat ze zaterdag niet wonnen." AZ kwam op eigen veld niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Sven Mijnans voorkwam een nederlaag met een goal in de 94ste minuut. "Dat krijg je ervan, want dat had ik ook", vulde René van der Gijp aan.

"Want ik vind die directeur, die honkballer, echt een baasje hoor", pakte Derksen Eenhoorn nogmaals aan. "Die directeur van Ajax (Alex Kroes, red.) tegenhouden en tegenwerken en alles volgens de regeltjes doen. Houd je met AZ bezig en kijk verder, man. Wie denk je nou dat je bent?"

