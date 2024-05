Ajax ziet talent dat contractaanbod afwijst na 12 officiële duels vertrekken

Ar'Jany Martha is bezig aan zijn laatste weken als speler van Ajax, zo meldt Voetbal International. De twintigjarige linkspoot vertrekt transfervrij nadat hij een contractaanbieding naast zich neer heeft gelegd.

Martha maakte in november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen FC Volendam, toen interim-trainer John van ‘t Schip hem bij de selectie haalde. Het talent, dat van vleugelaanvaller werd omgeturnd tot linksback, speelde uiteindelijk acht Eredivisie-duels in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Omdat Martha bij Ajax beschikt over een aflopende verbintenis, waren de Amsterdammers met hem in gesprek over een verlenging. Martha kreeg een aanbieding om voor drie seizoenen bij te tekenen, maar legde het voorstel uiteindelijk naast zich neer.

Tim van Duijn, Ajax-clubwatcher namens VI, weet dat Martha over interesse niet te klagen heeft. Er zou interesse voor hem uit binnen- en buitenland zijn.

In totaal kwam Martha het afgelopen seizoen tot acht optredens in Ajax 1. Na enkele mindere optredens verdween hij volledig uit beeld bij Van ‘t Schip, die kritiek uitte op de Ajacied. “Ajax is een profclub, geen liefdadigheidsinstelling”, zei hij over het ontbreken van Martha in de wedstrijdselectie tijdens het Conference League-duel met Bodø/Glimt.

Martha speelde zijn laatste wedstrijd voor het eerste elftal op 18 februari tegen NEC. Daarna maakte hij weer minuten voor Jong Ajax. Namens de beloftenploeg kwam hij het afgelopen seizoen 23 keer in actie.

De veelzijdige Martha vertrekt uit Amsterdam als de speler met de meeste wedstrijden namens Jong Ajax achter zijn naam. In totaal kwam hij tot 110 officiële duels namens de beloften, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties