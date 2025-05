Ajax ziet in Serie A-trainer mogelijke opvolger van Francesco Farioli

Cristian Chivu staat op de lijst van mogelijke opvolgers van Francesco Farioli bij Ajax. Dat meldt Matteo Moretto van Relevo maandag.

Nadat Farioli bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij Ajax, werden er drie namen veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger: Erik ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger. De kans dat het één van die drie wordt is nu echter nihil.

Ten Hag heeft inmiddels een contract getekend bij Leverkusen, terwijl Simonis en Reiziger hun contract hebben verlengd bij respectievelijk Go Ahead Eagles en Jong Oranje.

Ajax moet daardoor verder zoeken, en volgens Mike Verweij van De Telegraaf wil Ajax in de komende dagen met heel veel mogelijke kandidaten gesprekken gaan voeren. Dat vertelde hij maandag in de podcast Kick-off.

Mogelijk is Chivu daar ook één van. Moretto vertelt maandag namelijk dat hij op het lijstje staat bij de Amsterdammers.

Sinds februari dit jaar is Chivu voor het eerste hoofdtrainer van een eerste elftal: bij Parma. Bij die club is men tevreden over hem. De Roemeen eindigde met Parma op plek zestien in de Serie A, waardoor degradatie werd voorkomen.

Chivu heeft nog een contract tot medio 2026 bij Parma, en het bestuur van de club wil volgens Moretto graag langer door met hem. Mogelijk gooit Ajax dus roet in het eten.

Als speler kwam de 44-jarige Roemeen tussen 1999 en 2003 ook al uit voor Ajax, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Daarna speelde hij nog voor AS Roma en Inter. Bovendien kwam hij tot 75 interlands voor zijn land.