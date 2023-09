Ajax wordt in ‘pittige mail’ aansprakelijk gesteld voor geleden schade

Donderdag, 28 september 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:22

CAA Stellar wil geld zien van Ajax, zo schrijft De Telegraaf donderdag. Het makelaarskantoor heeft de Amsterdamse club en financieel directeur Susan Lenderink middels een 'pittige mail' aansprakelijk gesteld voor de geleden schade rond de overgang van Borna Sosa van VfB Stuttgart. De linkervleugelverdediger stapte vlak voor zijn komst naar Ajax over naar Arthur Beck, waarop de Duitser de deal 'kaapte'.

De Telegraaf berichtte eerder al dat de inmiddels ontslagen Sven Mislintat Sosa op het hart drukte om zaakwaarnemer Thies Bliemeister (CAA Stellar) in te ruilen voor Beck. De directeur voetbalzaken zou de Kroatische linksback hebben verteld dat hij alleen met de begeleiding van Beck een transfer naar de Amsterdammers kon maken. Dat verhaal werd aan de krant bevestigd door CAA Stellar, het kantoor dat Sosa tot aan 31 augustus begeleidde.

Stellar laat het er echter niet bij zitten en stelt Ajax nu aansprakelijk voor de geleden (financiële) schade. Mislintat zou bij de overgang van Sosa namelijk interne procedures niet hebben opgevolgd. Kopende clubs dienen een document op te vragen waaruit blijkt dat een speler toestemming heeft gegeven aan zijn zaakwaarnemer om een deal te sluiten. Stellar heeft daarom een vertegenwoordigingsovereenkomst tussen Sosa en Stellar meegestuurd in de mail naar Ajax.

Sosa voelde zich vorige week genoodzaakt met een kort statement naar buiten te treden via Instagram. “Voor de laatste keer: ik gaf Arthur Beck de opdracht om met Ajax te onderhandelen (over mijn persoonlijke voorwaarden, red.). Ik snap niet waarom sommige mensen daar een ding van maken. Dat ik hier voor Ajax speel, maakt me gelukkig en trots. Ik denk dat we ons op andere dingen moeten richten."

Mislintat zou volgens de de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) de meeste van de twaalf deze zomer aangetrokken spelers hebben verzocht om te kiezen voor Beck. Dat is een bijzonder verzoek, aangezien laatstgenoemde werkt voor het bedrijf AKA Global. Die organisatie bezit weer drie procent van de aandelen van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat. De transfer van Sosa is aanleiding geweest voor een extern onderzoek naar de Duitser.