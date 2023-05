Ajax wint overtuigend van FC Utrecht en mag dromen van Champions League

Zondag, 21 mei 2023 om 16:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:28

Ajax is zondagmiddag in de race gebleven voor de tweede plek in de Eredivisie. De Amsterdammers waren in eigen huis veel sterker dan FC Utrecht, maar hadden lange tijd moeite om dat in de score uit te drukken. Dankzij doelpunten van Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Davy Klaassen deerde de tegentreffer tussendoor van Anastasios Douvikas uiteindelijk niet: 3-1. Ajax komt op drie punten achterstand van PSV, dat niet won van sc Heerenveen (3-3). Utrecht blijft zevende is al langer zeker van play-offs.

Midweeks won Ajax de inhaalwedstrijd met grote moeite van FC Groningen (2-3). Heitinga stuurde dezelfde elf namen het veld in als toen. Bij FC Utrecht keerde Taylor Booth terug van een schorsing. De aanvallende middenvelder verving Bart Ramselaar. Ajax ging voortvarend van start in de Johan Cruijff ArenA en creëerde direct twee enorme kansen. De kopbal van Brian Brobbey was echter veel te slap om Vasilis Barkas te verrassen. De doelman van Utrecht redde kort daarna ook een-op-een met Dusan Tadic, die recht de Griek schoot en de rebound over het doel stuurde.

Het doelpunt viel in de twintigste minuut alsnog. Owen Wijndal speelde de bal naar de as, waar Steven Bergwijn gevaarlijk opdook. Na even inhouden vond de aanvaller ruimte om simpel binnen te schieten: 1-0. Brobbey raakte daarna nog de paal met een kopbal uit een voorzet, terwijl Bergwijn na een schitterend hakje van eerstgenoemde naast vuurde. Zo wist Utrecht de schade te beperken tot aan het rustsignaal.

Brian Brobbey zet PSV onder druk met belangrijke goal voor Ajax! #ajautr pic.twitter.com/unaHFZkB72 — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

In de tweede helft kwamen de Domstedelingen binnen vier minuten terug tot 1-1. Anastasios Douvikas nam de bal onder druk van Jorrel Hato aan in het strafschopgebied, en vond voelde ruimte om binnen te prikken. Ajax zocht opnieuw de aanval. In de 67ste minuut kwam Kudus vrij voor Barkas, die de bal recht op zich kreeg. Twee minuten later was het alsnog raak. Kudus kopte de bal vanaf de tweede paal terug de doelmond in, waar Brobbey van heel dichtbij kon intikken: 2-1. Ajax kwam korte tijd later goed weg, toen een kopbal van Mike van der Hoorn uit een vrije trap op de paal eindigde. In de slotfase legde Tadic de bal klaar voor invaller Davy Klaassen, die van dichtbij stuitte op een melee van Utrechtse benen. In blessuretijd scoorde Klaassen alsnog, door een voorzet van Mika Godts binnen te volleren: 3-1.