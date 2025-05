'Ajax wil mij hebben en voert gesprekken met de club'

Ajax voert gesprekken met het Argentijnse CA Talleres over de transfer van Matías Galarza, zo bevestigt de middenvelder zelf in de Paraguayaanse media. Dinsdag gingen er al geruchten rond over de interesse van de Amsterdammers, die hem inderdaad los willen weken.

De 23-jarige middenvelder beschikt in Argentinië nog over een contract dat hem tot eind 2027 aan de club verbindt. Volgens de berichtgeving van de X-pagina Transfer News moet Ajax een afkoopsom van zes miljoen euro betalen om Galarza over te nemen.

Volgens de eerdere berichtgeving zijn de Amsterdammers en Talleres zelfs al dicht bij een akkoord over de transfer van Galarza. Ook Regis Marques, de zaakwaarnemer van Galarza Fonda, bevestigde in het Argentijnse radioprogramma Fútbol a lo Grande dat Ajax zaken wil doen.

Woensdag komt daar de bevestiging van Galarza zelf bij. De spelverdeler vertelt in gesprek met het Paraguayaanse Cardinal Deportivo dat de clubs gesproken hebben. “Ik zou graag bij een grote club als Ajax willen spelen, maar ik heb het niet helemaal zelf in de hand. De clubs hebben in ieder geval samengezeten."

Galarza maakte in 2020 de overstap van het Paraguayaanse Olimpia naar Brazilië. Via Vasco da Gama en Coritiba kwam de middenvelder in begin 2025 bij Talleres terecht, waar hij in de twee seizoenen ervoor al op huurbasis speelde.

Dit seizoen kwam hij al uit in de groepsfase van de Copa Libertadores en in de Argentijnse competitie speelde Galarza tot dusver dertien wedstrijden. Hij scoorde daarin niet.

Galarza, die ook over een Boliviaans paspoort beschikt, speelt zijn interlands voor Paraguay. Hij kwam sinds zijn debuut in september 2022 tot zeven interlands, al ontbrak hij op de Copa América van 2024.