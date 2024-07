Ajax was voor aantrekken Bertrand Traoré dicht bij komst Eredivisie-aanvaller

Ajax gaat Bertrand Traoré spoedig presenteren, meldt Tim van Duijn zaterdag in een artikel van Voetbal International. De Amsterdammers hopen over hem te kunnen beschikken tijdens het trainingskamp in Wageningen volgende week. In een eerder stadium was de recordkampioen 'in contractonderhandeling' met een andere potentiële aanwinst: Younes Namli.

De keuze van Ajax om de international van Burkina Faso vast te leggen, is niet bepaald geboren uit luxe. De transfervrije aanvaller wordt weliswaar gezien als een 'buitenkansje', maar toch kleven er veel vraagtekens aan zijn komst.

"Het zegt veel over de staat waarin Ajax verkeert", schrijft Van Duijn. "Traoré heeft de afgelopen drie seizoenen bij Aston Villa, Istanbul Basaksehir en Villarreal weinig gespeeld en dus zijn er vraagtekens over zijn fitheid.

"De speelwijze van Francesco Farioli vraagt fysiek veel van de spelers en dus zou Traoré van een koude kermis thuis kunnen komen als Ajax hem niet tijdig fit krijgt. Toch heeft Ajax doorgepakt. Onder normale omstandigheden zou Ajax niet voor Traoré zijn gegaan, maar nood breekt wet."

De rechtsbuitenpositie is het grootste zorgenkindje van Ajax en het is de vacante plek die de Amsterdammers al langer proberen in te vullen. De clubleiding was in een eerder stadium al 'in onderhandeling over een contract' met een ander target: Namli. Zijn komst werd echter 'op de lange baan geschoven'. Ajax wil nog wel een high potential aantrekken voor de rechtsbuitenpositie, een zogeheten 'type-Antony'.

De transfervrije Namli, die vorig seizoen bij PEC Zwolle speelde, vertrekt dus definitief niet naar de hoofdstad. Datzelfde geldt voor Oguz Aydin, de Turk die ook een tijdlang in beeld was. Alex Kroes wil de selectie van Farioli zo snel mogelijk vormgeven, maar moet eerst verkopen voordat hij kan kopen.

Zo komt Ajax pas in actie voor Wout Weghorst als Chuba Akpom is verkocht, wordt Kroes pas concreet voor Daniele Rugani als Josip Sutalo de club verlaat en lijkt de club pas door te kunnen pakken voor Pablo Rosario als Branco van den Boomen uit de hoofdstad vertrekt.

