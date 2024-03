Ajax Vrouwen worden afgedroogd door Chelsea en lijken klaar in Champions League

De Ajax Vrouwen zijn er dinsdagavond niet in geslaagd zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen in de kwartfinale van de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA wisten de Amsterdammers maar weinig potten te breken tegen Chelsea: 0-3. De return in Londen vindt plaats op woensdag 27 maart.

Ajax moest het in de heenwedstrijd tegen Chelsea doen zonder Sherida Spitse. De aanvoerster was geschorst en werd vervangen door Daliyah de Kloria. Vanwege de afwezigheid van Spitse droeg Nadine Noordam de band. Isa Kardinaal kwam daarnaast in de ploeg voor de geblesseerde Ashleigh Weerden.

Al in de zevende minuut kwam Ajax dicht bij een verrassende voorsprong. Romée Leuchter probeerde het vanaf de rand van het strafschopgebied en zag haar inzet op de paal belanden.

In minuut negentien sloeg Chelsea toe. Lauren James ontving de bal op gelukkige wijze vlak bij de goal van Regina van Eijk, omspeelde de doelvrouw en schoof binnen: 0-1. Ook een VAR-check kon niet voorkomen dat Ajax op achterstand kwam.

Vijf minuten voor rust leek Chelsea de marge te verdubbelen. Na een fraaie voorzet was het Gure Reiten die afrondde voor de Londenaren, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Enkele momenten later was het alsnog raak voor Chelsea. Reiten, de maker van de afgekeurde goal, gaf op slag van rust voor op Sjoeke Nüsken. De Duitse aanvalster gleed vakkundig binnen: 0-2. Via onder meer Tiny Hoekstra en Lily Yohannes werden de Amsterdammers wel gevaarlijk worden voor de rust, maar tot scoren kwam Ajax niet.

In de tweede helft had Ajax ietwat meer controle over het spel. Chelsea deed het, met de voorsprong in het achterhoofd, ogenschijnlijk rustiger aan en stond toe hoe de ploeg van Suzanne Bakker veel van de bal had. Desondanks was de eerste grote kans na de pauze voor de uitploeg, maar de poging van Nüsken belandde over het doel van Van Eijk.

In het laatste kwart van het duel kreeg Chelsea weer meer grip op Ajax en kwamen de Engelsen tot enkele speldenprikjes. In minuut 83 deelden de Londenaren de genadeklap uit. Nüsken tekende op aangeven van Catarina Macario voor haar tweede van de avond: 0-3.

Met een uitwedstrijd in Londen in het verschiet wordt het een lastige opgave voor Ajax om zich te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Komende woensdag om 21:00 uur treffen beide ploegen elkaar opnieuw.

