Ajax verliest arbitragezaak van Tagliafico's agent: totale kosten boven miljoen

Ajax heeft maandag een nederlaag geleden in een arbitragezaak tegen de zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers moeten Ricardo Schlieper, de Argentijnse spelersmakelaar van Tagliafico, nog eens 100.000 euro betalen.

Tagliafico speelde tussen 2018 en 2022 voor Ajax. Zijn zaakwaarnemer profiteerde van het verblijf van de Argentijnse linksback, die zijn contract na zijn komst naar Amsterdam liefst twee keer opgewaardeerd zag worden. Bij al die contractdeals streek Schlieper een commissie op, waarover uiteindelijk een geschil ontstond met Ajax. In 2022 werd Tagliafico verkocht aan Olympique Lyon.

Marc Overmars wist Tagliafico in de winter van 2018 weg te halen bij Independente. De toenmalig directeur voetbalzaken van Ajax bood Schlieper voor het rondmaken van de deal een zaakwaarnemerscommissie van 200.000 euro.

Daarbovenop kon Schlieper tweemaal een bonus verdienen. Als Tagliafico na Deadline Day in de zomer van 2019 nog bij Ajax zou spelen, zou hij nog eens 100.000 euro incasseren. Een jaar later, na de transferzomer van 2020, zou de makelaar nog eens 70.000 euro aan fee krijgen.

Ajax draaide in 2018/19 een van de beste seizoenen uit de clubhistorie en Overmars wilde de dragende krachten uit het succeselftal van Erik ten Hag zoveel mogelijk voor de club behouden. Daarom werd Tagliafico in de zomer van 2019 een nieuw contract aangeboden, met daarbij opnieuw een aantrekkelijke commissie voor Schlieper van ditmaal liefst 500.000 euro.

Bij Ajax bestond het idee dat de bonusregeling uit het eerste contract daarmee kwam te vervallen. De club ging ervan uit dat Schlieper geen aanspraak meer zou maken op beide bonusbedragen, omdat er nu een nieuw contract getekend was in de zomer van 2019.

Over die bonusregeling uit het eerste contract ging de arbitragezaak die maandag diende in Zeist. Ajax heeft bij het afsluiten van het tweede contract van Tagliafico onvoldoende duidelijk gemaakt dat de bonusregeling uit de eerste verbintenis zou komen te vervallen, zo blijkt uit het vonnis. De Amsterdamse club moet Schlieper alsnog het eerste bonusbedrag van 100.000 euro betalen.

In totaal is Ajax meer dan een miljoen euro aan zaakwaarnemerskosten kwijt aan het verblijf van Tagliafico in de Nederlandse hoofdstad.

Totale zaakwaarnemerskosten van Tagliafico bij Ajax

Eerste contract (als Tagliafico tekent in 2018): €200.000Tweede contract (opwaardering in 2019): €500.000Derde contract (verlenging in 2020): €220.000Uitkomst arbitragezaak (2024): €100.000

Totaal: €1.020.000

