Ajax ‘uit vele hoeken’ gewaarschuwd voor Mislintat: ‘Er werd gezegd...’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 19:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:08

Rob Jansen heeft Ajax gewaarschuwd voor Sven Mislintat, zo vertelt de zaakwaarnemer in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De agent van onder meer John Heitinga en Dirk Kuijt deed dat overigens niet als enige. “Ze zijn uit vele hoeken gewaarschuwd”, aldus Jansen.

Als de dramatische transferzomer van Ajax ter sprake komt, wijst René van der Gijp op de komst van Gastón Ávila. De 22-jarige verdediger kwam voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp en maakt tot dusver geen sterke indruk in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik heb zitten denken, hè”, zegt Van der Gijp. “Als Marc Overmars (de technisch directeur van Royal Antwerp, red.) nou een Ajacied in hart en nieren is, dan had hij toch iemand binnen Ajax gebeld en gezegd: ‘Jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? Jullie gaan toch niet die Argentijn van ons kopen?’”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Zo denkt Marc niet”, reageert Jansen. “Marc dacht: daar ben ik mooi van af.” De agent begint vervolgens over Mislintat, op wie hij al vaker kritisch is geweest. Niet in de laatste plaats omdat de Duitser zijn cliënt Heitinga de deur wees bij Ajax. “Ze zijn voor Mislintat gewaarschuwd”, zegt de zaakwaarnemer. “Uit vele hoeken, waaronder ik. Er werd gezegd: ‘Doe dit niet. Het wordt een drama. Het verhaal klopt niet.’”

“Ik heb me destijds in hem verdiept en gecheckt of het klopte wat men zei. Hij is aangenomen door Maurits Hendriks. Puur op z’n verhaal, presentatie - Mislintat kan goed praten - en z’n data over spelers. Hendriks heeft dit gedaan”, is Jansen stellig. “En die Raad van Commissarissen... Wat ik al eerder zei: wisten die mensen veel. Ja, blijkbaar weten ze niet veel. Die hebben dat laten lopen.”

“Jan van Halst kwam binnen. Die zat tussen twee werelden (de RvC en de directie, red.) in en die heeft dat laten gaan en kon het ook niet beoordelen”, vervolgt Jansen. “Die is mee gaan lopen in de euforie, dus die gaat ook weg dadelijk.” De zaakwaarnemer is van mening dat afgelopen zomer de geschiedenisboeken ingaat.

“Wat hier is gebeurd op technisch gebied is in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal nog nooit gebeurd. Zoveel slechte beslissingen met zoveel grote consequenties voor een topclub... Ik denk dat dit in de Nederlandse geschiedenisboeken niet voorkomt, in het buitenland ook niet gauw.”