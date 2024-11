Ajax trakteert fans middels fraaie video op prachtig nieuws

Ajax gaat vanaf het seizoen 2025/26 weer spelen met het oude, klassieke logo op de borst. Dat maken de Amsterdammers bekend middels een fraaie video. Het logo stond 34 jaar geleden voor het laatst op het shirt van Ajax.

“Hey Ajax, ze zeggen dat je bent veranderd”, zo klinkt het in de video. “Je kan geen goed meer doen. Ze zeggen dat je geen recht doet aan je naam en niet meer weet voor wie of wat we staan.” Vervolgens worden spelers als Jorrel Hato, Davy Klaassen en Kenneth Taylor in een klassiek tenue getoond.

“Ze zeggen dat je moet kijken wie je nog kent”, refereert de club aan de zin van het bekende nummer 'Bloed, zweet en tranen' van André Hazes, dat vaak in de ArenA te horen is. “Ze zeggen Ajax, je bent je gezicht verloren. Maar wie dat zegt, is geen Amsterdammers. Ajax, je bent nog net als toen”, zo eindigt de video met de mededeling dat het oude logo vanaf volgend seizoen terugkeert.

Algemeen directeur Menno Geelen licht op de clubwebsite de keuze toe. “Ajax wordt op 18 maart 125 jaar. De viering van dit jubileum begint onder andere met de aankondiging dat het klassieke logo terugkeert.”

Veel fans riepen de afgelopen tijd al op een terugkeer van het logo en daar is nu dus naar geluisterd. “We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen”, aldus Geelen.

“Daarnaast heeft het verleden ons geleerd dat wij op ons best zijn, wanneer we trouw blijven aan het Ajax-DNA. Daarom doen we er binnen de club nu ook alles aan om dat DNA, van onze voetbalfilosofie tot onze kernwaarden, te waarborgen. Het terugbrengen van het klassieke logo staat symbool voor dit streven en is tegelijkertijd zowel een eerbetoon aan ons rijke verleden, als een inspiratiebron voor de toekomst. Een toekomst die leunt op alles wat wij zo mooi vinden aan onze club.”

Zondag zal het logo voor het eerst in lange tijd weer te zien zijn in de Johan Cruijff ArenA, wanneer de Ajax legends het opnemen tegen die van Real Madrid. Vanaf het seizoen 2025/26 is het weer definitief zichtbaar als het logo van de club. “Vanaf dat moment zal het klassieke logo stapsgewijs worden doorgevoerd op alle uitingen van de club.”