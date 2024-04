Ajax-trainer Van 't Schip enthousiast: 'Hij speelde een hele goede wedstrijd'

John van 't Schip is na afloop van de overwinning van Ajax op FC Twente zondagmiddag (2-1) gematigd enthousiast. De trainer zag zijn ploeg een moeizame eerste en een betere tweede helft spelen, wat uiteindelijk genoeg bleek voor de drie punten. Van 't Schip is met name over twee spelers lyrisch.

Na de stroeve eerste 45 minuten besloot de oefenmeester het roer om te gooien en paste hij een systeemwissel toe. Voor rust speelde Ajax nog met vijf verdedigers, maar in het tweede bedrijf kwamen de Amsterdammers in een 4-3-3-opstelling voor de dag.

Om die systeemwissel mogelijk te maken werd Kenneth Taylor doorgeschoven naar het middenveld. De linkspoot begon het duel nog als linkerwingback.

"We moesten wat doen om de energie te veranderen", zegt Van 't Schip over de verandering in opstelling. "Dan neem je gewoon een besluit om in ieder geval Kenneth door te schuiven, red. Kenneth speelde trouwens een hele goede wedstrijd, in de eerste helft ook al, vond ik."

"In de tweede helft heeft hij die goede lijn doorgezet op een positie waar hij natuurlijk ook al heeft gespeeld en waar hij belangrijk is geweest voor de ploeg. En daarnaast hebben we als ploeg als geheel een lift gemaakt ten opzichte van de eerste helft."

Brian Brobbey

Ook Brian Brobbey, maker van de 1-1, speelde naar behoren wat Van 't Schip betreft. De spits mocht van de medische staf van Ajax eigenlijk maar 45 minuten spelen, maar hij werd pas in minuut 69 gewisseld.

"Dat was eigenlijk niet de bedoeling", zegt Van 't Schip erover. "Gelukkig heeft Brian de minuten die hij nog op het veld heeft gestaan goed kunnen invullen, met onder andere die goal. Hij was belangrijk, dus ik ben blij dat hij weer heeft gespeeld."

