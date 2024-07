Ajax-trainer Farioli noemt twee dingen die hij terug wil brengen op het veld

Ajax-trainer Francesco Farioli noemt twee dingen die hij terug wil brengen op het veld

Francesco Farioli maakt vrijdagmiddag zijn officieuze debuut als trainer van Ajax tijdens het oefenduel met PEC Zwolle. De 35-jarige trainer geeft in gesprek met Ziggo Sport aan dat hij ‘inzet en bescheidenheid’ terug wil brengen op het veld.

“Ik ben hier nu iets meer dan twintig dagen. Ondanks dat ik mijn familie niet bij me heb, voel ik me hier erg welkom”, begint de Italiaan. “Ik voel veel energie en passie tijdens mijn eerste dagen. Dus so far so good.”

De trainer van Ajax wordt gevraagd of de supporters ‘Farioli-voetbal’ gaan zien. “Begin niet met dit soort zinnen, want er is niet één bepaald type voetbal voor een trainer”, lacht Farioli. “Wat nu belangrijk is, is om het beste uit het team te halen wat betreft inzet en bescheidenheid, want dat is iets wat we terug moeten brengen op het veld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“We moeten natuurlijk ons voetbal spelen, met durf zowel aan als zonder de bal. We moeten impact maken met alles wat we doen. Dat zijn de belangrijkste dingen waar we ons op focussen en waar we de eerste dagen tijdens de training veel aandacht aan hebben besteed.”

“Vandaag is de eerste mogelijkheid om te laten zien waar we staan, om te kijken hoe de spelers er fysiek voor staan en om de jongens tijdens wedstrijden te zien. Ik ben daar erg nieuwsgierig naar.”

De Italiaanse oefenmeester kan tijdens het oefenduel nog niet beschikken over de Oranje-internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn, terwijl de al uitgeschakelde Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa nog genieten van hun vakantie. Tot slot is Ahmetcan Kaplan nog met Turkije actief op het EK in Duitsland.

Opstelling Ajax:

Ramaj; Rensch, Medic, Janse, Hato; Henderson, Van den Boomen, Taylor; Forbs, Akpom, Godts.

Wisselspelers Ajax:

Pasveer, Gaaei, Gooijer, Wijndal, Baas, Tahirovic, Mannsverk, Hlynsson, Fitz-Jim, Rijkhoff, Rasmussen, Banel, Brandes, Jetten, Alders, Konadu, Kalokoh.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties