Ajax-trainer Francesco Farioli deelt specifieke informatie over mogelijk meespelen Steven Berghuis tegen Feyenoord

Ajax beslist dinsdagavond of Steven Berghuis inzetbaar is tegen zijn oude werkgever Feyenoord, zo onthulde trainer Francesco Farioli zondagavond tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Woensdagavond treffen Feyenoord en Ajax elkaar in De Kuip. In Amsterdam is het de grote vraag of Berghuis inzetbaar is tijdens het interessante onderonsje in Rotterdam-Zuid. Farioli gaf na afloop van de thuiszege op Willem II (1-0) een medische update over Berghuis.

Het leek erop dat Berghuis tegen Willem II al bij de wedstrijdselectie zou zitten, maar Farioli nam een ander besluit. “Zaterdag hebben we het geprobeerd. Hij trainde volledig met ons mee, maar het was de eerste keer. De training voor de wedstrijd is niet de sessie waarin je kunt evalueren hoe een speler zich voelt.”

“We nemen wat extra dagen”, ging Farioli verder. “Hij staat nu op het veld en traint met de andere spelers die vandaag (zondag, red.) niet in actie kwamen. We zullen het morgen (maandag, red.) bekijken en op dinsdagavond nemen we de beslissing.”

Farioli gaf ook een medische update over twee andere spelers. “Kristian Hlynsson heeft gisteren met ons getraind. Voor Sivert Mannsverk gaat het nog vrij lang duren om terug te keren.”

Ajax trainde zondagavond na de wedstrijd dus al in aanloop naar De Klassieker. “Zodra we de persconferentie afronden, stap ik het veld op om de voorbereiding op de volgende wedstrijd te beginnen”, aldus Farioli.

Volgens de Italiaan is dat nodig. “Vooral om ons fysiek, mentaal en emotioneel voor te bereiden op een erg belangrijke wedstrijd. We willen er allemaal het beste van maken.” De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt woensdagavond al om 18.00 uur afgetrapt in De Kuip.