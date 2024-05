Ajax-trainer Farioli noemt ‘onderschatte’ kwaliteit die hij bij spelers wil zien

Francesco Farioli vindt ‘nieuwsgierigheid’ een van de belangrijkste eigenschappen voor een voetballer. Dat vertelt hij in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. De Amsterdammers bevestigden donderdagavond dat de Italiaan voor drie jaar heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA.

Op de vraag welk type spelers het best past in de speelstijl van de van OGC Nice overgekomen Farioli, antwoordt hij: “Het is een beetje een onderschatte kwaliteit, maar spelers die nieuwsgierig zijn. Spelers die willen leren, die zowel ideeën willen ontvangen als delen.”

“De enige manier om beter te worden, is om open te staan en te luisteren. Open te staan om je gevoelens te begrijpen en te snappen wat er allemaal gebeurt. En een ander belangrijk deel gaat over teamgevoel. Het vermogen om het individuele belang ondergeschikt te maken aan het teambelang.”

De eerste taak van Farioli wordt het analyseren van de selectie, geeft hij zelf aan. “Ik kijk ernaar uit om met ze te gaan werken, om nauw met ze te gaan samenwerken. En hun reactie te zien op mijn werkwijze, want ik ga er met een open blik in, om mijn spelers te leren kennen. Pas dan gaan we beslissingen nemen.”

“Ik wil het humeur van mijn spelers leren kennen: wie is er blij om hier te zijn? En om het team te helpen? Want er moet een boel gebeuren. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Het team komt op de eerste plaats. Iedereen die blijft, moet de wil hebben om Ajax weer terug te brengen naar waar het hoort.”

De favoriete formatie van de trainer is 4-3-3. “Maar het gaat niet alleen om de cijfers en vormen, maar meer om de principes en het gedrag dat we op het veld willen zien”, geeft hij aan.

“Het doel is om het spel te domineren en de leiding te nemen in het spel, en om ons lot in eigen handen te nemen. Daar zijn twee manieren voor: één is om de bal te hebben, twee om de bal te veroveren."

"We hebben spelers nodig die de wil hebben om hun stempel te drukken op het spel en die verantwoordelijkheid nemen en het spel naar zich toe trekken. En de wedstrijd op een positieve manier benaderen. Met in hun achterhoofd hun taken op het veld en hoe ze zichzelf op het veld profileren", besluit de nieuwe trainer.

