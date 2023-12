Ajax-talent Misehouy verwijdert Instagram na opmerkelijke post rondom blamage

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social Ajax-talent Gabriel Misehouy, die zijn Instagram heeft verwijderd na een opmerkelijke post.

De achttienjarige Misehouy maakte donderdagavond tijdens de bekerblamage tegen USV Hercules (3-2) wederom geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Bekend is dat de middenvelder, die in Amsterdam beschikt over een aflopend contract, ontevreden is over de kansen die hij (niet) krijgt in de hoofdmacht van Ajax.

Na afloop van het verloren duel van Ajax meldde Misehouy zich donderdag op Instagram. De Amsterdammer plaatste een foto van zichzelf met als bijschrift drie puntjes. Op X leidde dit tot boze reacties van een aantal Ajax-supporters, waarna Misehouy opnieuw actie heeft ondernomen: het Instagram-account van de middenvelder is plotseling volledig uit de lucht.

Misehouy heeft ondertussen zijn Instagram verwijderd. — ?????? ???????? (@_Glennmahh) December 21, 2023

Arco Gnocchi, maker van de populaire Pak Schaal Podcast reageert met een kwinkslag op de ontwikkelingen rondom Misehouy. “Het is slecht voor je marktwaarde om nog geassocieerd te worden met een club die van een derdeklasser verliest.”

Ontevreden zaakwaarnemer

Afgelopen zondag was Guido Albers, de belangenbehartiger van Misehouy, te gast in de Pantelic Podcast van FC Afkicken. De zaakwaarnemer gaf aan dat hij, in tegenstelling tot eerdere geluiden vanuit de media, nog niet met buitenlandse clubs heeft gesproken.

Wel is Albers ontevreden over de begeleiding die Misehouy de afgelopen jaren heeft gekregen. “Als je op je zestiende meetraint met het eerste en op je achttiende nog steeds niet bij het eerste zit, dan is er iets misgegaan in de begeleiding. Dat verwijt ik Ajax”, aldus de frontman van Players United.

Misehouy mag vanaf 1 januari officieel in gesprek met andere clubs. De Nederlandse jeugdinternational werd de afgelopen maanden gelinkt aan Europese topclubs als Manchester City en Paris Saint Germain. Misehouy speelde nog nooit een officiële wedstrijd in Ajax 1, maar kwam wel 43 keer uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en drie assists.

Is de onvrede van Gabriel Misehouy terecht? Ja Nee Stem Is de onvrede van Gabriel Misehouy terecht? Ja 62% Nee 38% Totaal aantal stemmen: 455